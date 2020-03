Pakmaya: Nu am majorat preturile la drojdie, este vorba despre actiuni speculative

Ziare.

In ultima saptamana, au fost semnalate numeroase situatii cand produsele de larg consum din magazine au ajuns la rafturi cu preturi mai mari decat la inceputul declansarii epidemiei cu noul coronavirus.Scumpirea exagerata a acestor produse, printre care se numara si drojdia de consum casnic, se face independent de producator, acesta din urma recomandand magazinelor sa pastreze pretul la raft., afirmaDe la declansarea epidemiei cu noul coronavirus, fabrica de la Pascani, singura din Romania care produce drojdie de panificatie, a produs si livrat magazinelor si unitatilor de panificatie din intreaga tara cantitati record de drojdie proaspata si uscata.Pentru consumatorul casnicSituatia pare sa continue in acelasi ritm, comenzile pentru inceputul lunii aprilie fiind, de asemenea, cu mult peste o perioada normala., mai spuneFabrica de drojdie Rompak SRL Pascani face parte din Pak Group Turcia, unul dintre liderii mondiali in productia de drojdie.Rompak produce sub licenta Pakmaya si este singurul producator de drojdie de panificatie din Romania.Fabrica de la Pascani a fost deschisa in 1994 si timp de patru ani au fost realizate investitii semnificative, unitatea din Romania fiind cea mai noua din grup si una dintre cele mai noi din Europa.La nivelul anului 2019, cifra de afaceri a Rompak SRL a fost de peste 22 milioane de euro.