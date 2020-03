De ce nu se poate plafona pretul alimentelor: Multe sunt de import. Ar inflori piata neagra

Ministrul Economiei considera ca o eventuala plafonare a preturilor ar face sa infloreasca piata neagra

Ludovic Orban a fost intrebat, luni seara, la Realitatea Plus, despre posibilitatea plafonarii preturilor la alimente si a replicat: "Suntem in curs de analiza. Facem o evaluare foarte serioasa. O mare parte dintre produsele alimentare de pe piata romaneasca provin din import. Daca producatorul a crescut pretul, eu nu pot sa impun sa nu dea la un pret, daca el cumpara la un pret mai mare".Premierul a precizat ca nu pot fi puse preturi "din burta"."Nu poti sa impui un pret din burta, pentru ca produsele vor disparea de pe piata si vor fi vandute pe pietele ilegale. Abia atunci apare o penurie alimentara. Eu nu pot sa fixez pretul la cartoful sau la marul care vine din Polonia. Pe anumite categorii de produse, cum ar fi cele de dezinfectie, intr-adevar, aici au luat-o razna preturile.Dar daca sunt produse in Romania, pretul nu a crescut foarte mult. Trebuie vazut adaosul comercial si trebuie facuta o analiza", a mai spus Orban, citat de News.ro.In ceea ce priveste produsele pentru dezinfectie si sistemul medical, Orban crede ca "solutia este sa dam drumul la productie"."Pana acum, ne-am impiedicat de comitete si comisii", a mai declarat premierul.La randul sau, ministrul Economiei a spus, marti dimineata, la RFI Romania , ca preturile alimentelor nu au fost plafonate, pentru a nu crea dezechilibre pe piata."Monitorizam foarte atent. Noi, Ministerul Economiei, avem comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului in teren, care monitorizeaza aceste preturi, Consiliul Concurentei are un portal prin care monitorizeaza absolut toate preturile din tara.Am vazut si declaratiile colegului meu, ministrul Agriculturii, cu privire la preturile la produsele alimentare. Am vazut inclusiv faptul ca anumiti retaileri mari au plafonat preturile la produsele alimentare de baza in acele lanturi de retail.Ba mai mult, chiar au scazut anumite preturi. Credem ca trebuie sa monitorizam permanent, dar pe de alta parte, nu vrem sa luam o masura administrativa brutala, care sa creeze o specula sau sa infloreasca piata neagra sau sa scoata de pe raft anumite produse, care sunt de exemplu din import.Dar urmarim foarte atent acest fenomen de crestere nejustificata a preturilor si nu numai la alimente, ci si la alcoolul sanitar, care sunt foarte mari", a spus el.