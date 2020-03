Pretul oualor s-a triplat in SUA dupa ce coronavirusul a stimulat cererea

LIVE

Pretul angro al oualor de tip "Midwest large" a atins, joi, un nivel istoric de 3,09 dolari pentru o cutie de 12 oua, triplu fata de pretul inregistrat la inceputul lunii martie, inainte ca presedintele Donald Trump sa declare stare de urgenta nationala, sustine Urner Barry, care monitorizeaza evolutia zilnica a pretului produselor alimentare, transmite Reuters.Cresterea preturilor la oua ar putea avea consecinte importante pentru consumatori, avand in vedere ca ouale sunt o modalitate relativ ieftina de asigurare a necesarului de proteine si un produs de baza pentru 93% din gospodariile americane.Au crescut si preturile pentru consumatori, chiar daca nu la fel de mult precum preturile angro, sustin expertii, deoarece unele magazine nu au transferat inca preturile mai mari din angro catre consumatori.Brian Moscoguiri, director la Urner Barry, sustine ca actuala crestere a preturilor la angro depaseste ceea ce s-a intamplat in 2015, cand a avut loc epidemia de gripa aviara, si se datoreaza unei cereri crescute. "Preturile la oua sunt in crestere, pentru ca majorarea s-a facut brusc. Furnizorii vad un nivel al cererii de patru, cinci sase ori mai mare decat inainte", sustine Brian Moscoguiri.Acesta a subliniat ca in luna ianuarie pretul angro la oua a scazut pana la 0,78 dolari pentru un carton de 12 oua, o evolutie normala dupa sarbatori, dupa care in februarie a crescut pana la 1,03 dolari, nivel la care a ramas pana la inceputul lunii martie.In ultimele saptamani insa cererea a crescut pe masura ce consumatorii au inceput sa isi umple camarile si frigiderele pentru a se pregati pentru o izolare prelungita in comunitatile lor pe masura ce SUA se chinuie sa tina sub control raspandirea rapida a noului coronavirus.Brian Moscoguiri a subliniat ca Urner Barry inregistreaza in mod frecvent cresteri ale cererii la nivel regional legate de furtuni de zapada, cand oamenii incearca sa faca cumparaturi in avans pentru a se pregati.Jayson Lusk, profesor de economie la Purdue University, a sustinut ca este greu de spus daca cresterile de preturi se datoreaza majorarii cererii sau unui anumit oportunism din partea furnizorilor. "Ceea ce determina cresterea preturilor este cererea mai mare, consumatorii sunt dispusi sa plateasca mai mult pentru oua", a spus Jayson Lusk. Acesta a subliniat ca Biroul de Statistica urmareste evolutia preturilor de retail, insa datele pentru martie vor fi publicate abia luna viitoare.