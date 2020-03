PSD are pregatita o lege pentru plafonarea preturilor la alimente, daca Guvernul nu ia rapid masura

LIVE

"Preturile au luat-o razna! Si asta s-a intamplat pentru ca, odata cu decretul privind instaurarea starii de urgenta, nu a fost adoptat si actul normativ care ar fi plafonat preturile.Speculantii au fost lasati sa profite de criza si sa-si umple buzunarele pe spatele suferintei oamenilor. Guvernul trebuie sa ia masuri urgente, dincolo de sloganuri, batai pe umar si bune intentii", a scris Simonis pe Facebook.El a adaugat ca, in cazul in care Guvernul nu ia aceasta masura, PSD va depune miercuri in Parlament un proiect de lege pe acest subiect."Daca nu o va face astazi (miercuri - n.red.), PSD are pregatit si va depune un proiect de lege, pe care il vom adopta in regim de urgenta, prin care sa plafonam preturile la alimentele de baza, medicamente si produse sanitare.Dar nu la valoarea lor de astazi, ci la media preturilor din ultimele 3 luni. In plus, speculantii trebuie sa plateasca foarte dur pentru faptele lor", a mentionat el.