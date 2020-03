Restrictiile de la granitele statelor UE intrerup furnizarea de alimente

LIVE

"Au fost observate intarzieri si intreruperi la frontiere in cazul livrarii anumitor materiale ambalate, produse agricole si industriale", se arata intr-un comunicat semnat de asociatiile comerciale care ii reprezinta pe fermierii din UE, traderii de alimente si industria europeana a alimentelor si bauturilor.Acestea avertizeaza asupra potentialei lipse de forta de munca in industria alimentara, deoarece acest sector este dependent de muncitorii care se deplaseaza in interiorul blocului comunitar, transmite Reuters.Pentru a evita penuria de bunuri esentiale, alimente si medicamente, liderii UE au sprijinit marti propunerea Comisiei Europene privind stabilirea unor coridoare de transport la frontierele tarilor lor, dar nu au fost de acord sa mentina deschise granitele interne.Insa industria alimentara considera ca nu este suficient."Salutam recentele indicatii ale Comisiei Europene privind gestionarea granitelor ca un prim pas corespunzator. In pofida acestor indicatii, totusi, continuam sa ne confruntam cu intreruperi majore", avertizeaza reprezentantii industriei alimentare.Ei cer tarilor si institutiilor UE sa pregateasca planuri de urgenta pentru posibila lipsa de angajati."Tinand cont ca lantul de aprovizionare agroalimentar este extrem de integrat si opereaza transfrontalier, orice blocaje de furnizare si de angajati va intrerupe inevitabil afacerile. Capacitatea noastra de a furniza alimente tuturor va depinde de mentinerea pietei europene unice", se arata in comunicatul semnat de FoodDrinkEurope, Copa-Cogeca si CELCAA.