Untul s-a tot scumpit si nu se va opri, patronatele spun ca va fi un lux

Ziare.

com

Scumpirea vine pe fondul inflatiei care continua sa creasca. Amintim ca Romania a inregistrat o rata anuala a inflatiei de 4,6% in luna mai , cea mai mare din Uniunea Europeana (UE), de peste doua ori mai mare decat media din cadrul UE, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat.Asta dupa ce si in luna aprilie tara noastra a inregistrat cea mai mai inflatie anuala din UE Potrivit Digi24 , pretul mediu al untului pe piata europeana se apropie de 600 de euro pe suta de kilograme, cu 18% mai scump decat anul trecut.Asta inseamna ca untul se va scumpi in urmatoarea perioada, in conditiile in care oricum in ultima luna pretul a crescut deja cu 3%.In 2017, in topul scumpirilor, untul a ocupat pozitia a doua, iar patronatele avertizeaza ca trebuie sa ne pregatim pentru si mai multe scumpiri in urmatoarele luni.Dorin Cojocaru, presedintele APRIL (Asociatia Patronala Romana din Industria Laptelui), a declarat ca "scade productia de lactate, se scumpeste untul din nou, asta e tendinta sa ne pregatim pentru urmatoarele 3 luni, sa zic asa, iar spre o crestere, nesemnificativa in prima faza, dar conteaza enorm puterea de cumparare a cetateanului".