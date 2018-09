Presedintele analistilor finaciari-bancari din Romania: Nu va cumparati locuinte acum! In 2-3 ani se vor ieftini

Ziare.

Intr-o analiza publicata pe pagina sa de Facebook, specialistul sustine ca, in mod normal, in cladirile vechi - adica in cele construite inainte de anul 2000 - metrul patrat ar trebui sa coste, ca acum. Totodata, pretul mediul al metrului patrat, intr-o locuinta noua, ar trebui sa ajunga la cel mult 1.500 euro, nu la 2.000 de euro, cum se intampla in prezent.Iancu Guda crede ca aceasta scumpire excesiva a locuintelor poate fi explicata. Mai exact, printre factorii care au dus la cresterea preturilor caselor si apartamentelor se numara faptul ca. In acelasi timp,. In plus, programul- desi nu mai era necesar de ani buni - a tot continuat, favorizand cresterea preturilor din sectorul imobiliar.Presedintele Asociatiei Analistilor Financiari-Bancari din Romania este, insa, de parere ca, in anii care vin, lucrurile se vor schimba, in Romania. Cu alte cuvinte, companiile nu vor mai putea creste cu mult salariile, iar bancile vor limita gradul de indatorare al unei populatiei care deja a imprumutat cam mult. In plus, programul Prima Casa se va desfiinta sau se va restrange, urmand sa se adresseze unui numar mult mai mic de beneficiari.Toti acesti factori, alaturi de tendintele economiei, vor contribui la o scadere a preturilor locuintelor, in urmatorii 2-3 ani. In consecinta, Iancu Guda sustine ca romanii ar avea de castigat daca ar mai sta in chirie o vreme, ca sa poata apoi sa isi cumpere locuinte mai ieftine.