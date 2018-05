Romsilva: Populatia ar putea ramane fara lemne pentru foc. E un blocaj pe piata

Ziare.

"Regia Nationala a Padurilor - Romsilva apreciaza ca, in lipsa unor masuri legislative imediate, in padurile proprietate publica a statului ar putea ramane ne-exploatat, pana la finalul anului, un volum de 2 milioane de metri cubi de lemn, cu numeroase efecte negative asupra asigurarii masei lemnoase necesare pentru incalzirea populatiei si a industriei de prelucrare a lemnului.De asemenea,, pe fondul cererii mari si al ofertei scazute", se mentioneaza in comunicatul citat.Totodata, regia avertizeaza asupra unui posibil blocaj pe piata lemnului si asupra unor posibile riscuri in asigurarea lemnelor de foc pentru populatie, ca urmare a aplicarii articolului 59 din Codul Silvic, cu modificarile ulterioare.Romsilva noteaza ca, prin respectivele modificari, trebuie sa efectueze lucrari silvice de ingrijire a padurilor in regie proprie, prin mijloace proprii sau prin contracte de prestari servicii, la o cota majorata, din care ar rezulta un volum exploatat de aproximativ 4,3 milioane de metri cubi din padurile proprietatea publica a statului, aflate in administrare." (...) Romsilva a pregatit alinierea la noile modificari legislative si a crescut cu 16% volumul rezultat din lucrari silvice efectuate prin mijloace proprii si cu 632% prin intermediul prestarii de servicii.Cu toate acestea, volumul de lemn exploatat introdus pe piata din padurile proprietate publica a statului, administrate de Romsilva, a scazut in primele patru luni ale anului cu 150 de mii de metri cubi fata de perioada similara a anului trecut. De asemenea, volumul oferit prin licitatii publice firmelor atestate in exploatari forestiere a scazut cu 22%.Pana in prezent, Romsilva a organizat proceduri de achizitie publica pentru prestari de servicii pentru lucrari silvice din care ar rezulta un volum de 2,5 milioane de metri cubi, iar in urma licitatiilor in sistemul de achizitii publice s-a reusit achizitia de servicii de exploatare pentru un volum de 1,2 milioane de metri cubi", mentioneaza Regia.Romsilva apreciaza ca un alt efect negativ al lipsei unor masuri legislative imediate ar fi acela ca nu vor putea fi efectuate lucrarile de ingrijire conform planurilor anuale prevazute in amenajamentele silvice, ce are putea conduce la degradarea padurilor, diminuarea speciilor valoroase in padurile de stat, deprecierea lemnului provenit din doboraturi de vant si extinderea bolilor si daunatorilor in padurile din jur.In acest sens, Regia considera ca este nevoie de o masura urgenta care sa prevada renuntarea la obligativitatea efectuarii lucrarilor silvice doar prin forte proprii sau prin prestari silvice, care ar putea preintampina aceste posibile riscuri, cu consecinte asupra pietei lemnului si a starii de sanatate a padurilor proprietate publica a statului administrate de Regie.Regia Nationala a Padurilor - Romsilva administreaza 3,14 milioane de hectare de padure proprietate publica a statului, echivalentul a 48% din totalul fondului forestier national.