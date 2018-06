Vesti despre pretul cafelei: Ce se va intampla cu bautura care ne trezeste dimineata

Ziare.

Productia globala de boabe de cafea din intervalul 2018-2019 este estimata sa creasca pana la cifra record de 171,2 milioane de saci, cu 11,4 milioane de saci mai mult decat in 2017-2018, arata datele Departamentului pentru Agricultura american. Drept urmare, pretul ar trebui sa scada.Cresterea productiei va fi suficienta incat sa acopere si cresterea consumului de la nivel mondial, care ar urma sa ajunga pana la 163,2 milioane de saci. Unitatea de masura pentru cafea este un sac de 60 de kg. Cu toate ca Departamentul pentru Agricultura nu a precizat acest lucru in previziunile sale, cresterea productiei s-ar putea traduce si intr-o posibila scadere a preturilor, mai ales in Europa, care este cel mai mare importator de cafea.Cea mai mare parte a acestui surplus de productie ar urma sa fie acoperit de Brazilia - care este si cel mai mare producator la nivel mondial de cafea. Estimarile arata ca productia Braziliei va totaliza 60,2 milioane de saci, cu 9,3 milioane de saci mai mult decat in intervalul anterior. Din acest surplus, 6 milioane de saci vor fi din sortimentul Arabica si 3,3 din Robusta.Si productia Vietnamului - al doilea cel mai mare producator - va creste, cu aproximativ 600.000 de saci, ducand totalul la 29,9 milioane de saci. Surplusul, preponderent din sortimentul Robusta, se datoreaza cresterii suprafetei cultivate.In schimb, productia Mexicului si a restului Americii Centrale (Guatemala, Honduras, Panama, Costa Rica, El Salvador si Nicaragua) se estimeaza ca va ramane neschimbata, la 20,3 milioane de saci. Cu toate acestea, este estimata o scadere a exporturilor din aceasta regiune, cu aproximativ 16,7 milioane de saci.Si Columbia va inregistra plafonari ale productiei, la cifra de 14,5 milioane de saci. Va creste insa exporturile cu inca 500.000 de saci, ducand totalul la 12,5 milioane.Cel mai mare importator de cafea din lume este Uniunea Europeana. Peste 40% din totalul exporturilor de la nivel global sunt destinate acestei piete, care in 2018-2019 vor atinge 48 de milioane de saci - cu un milion mai mult decat in intervalul 2017-2018. Cele mai mari piete de importuri ale Uniunii Europene sunt Brazilia (29% din total), Vietnam (24%), Honduras si Columbia (amandoua cu cate 7%).Al doilea cel mai mare importator de cafea este SUA. In 2018-2019 importurile americane vor atinge 27 de milioane de saci, cu 2,4 milioane mai mult decat in intervalul 2017-2018. Cele mai mari piete de importuri ale Statelor Unite sunt Brazilia (23% din total), Columbia (22%), Vietnam (15%) si Honduras (6%) .