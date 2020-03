Avertisment ONU: Cumparaturile in exces ar putea duce la o criza a aprovizionarii cu alimente

Ziare.

Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura a ONU (FAO) si specialisti din domeniul agriculturii avertizeaza ca achizitiile exagerate de alimente din aceasta perioada, in contextul pandemiei de coronavirus, ar putea duce la o criza a aprovizionarii cu alimente si la cresteri de preturi, potrivit Reuters.Avertismentul vine in contextul in care, in special in tarile dezvoltate, cetatenii au luat cu asalt magazinele pentru a face provizii de alimente in eventualitatea in care vor fi nevoiti sa se izoleze."Nu este nevoie decat ca importatorii mari, precum guvernele, sa intre in panica si sa inceapa sa cumpere masiv pentru a crea o criza", a declarat Abdolreza Abbassian, economistul-sef al FAO."Nu este o problema de aprovizionare, dar este o schimbare de comportament in ceea ce priveste securitatea alimentara", a spus el. "Ce se intampla daca cumparatorii cred ca nu pot primi transporturile de grau sau orez in mai sau iunie? Acest lucru ar putea duce la o criza a aprovizionarii cu alimente la nivel global", a adaugat oficialul.Abbassian mai avertizeaza ca statele care se bazeaza pe veniturile din petrol ar putea sa fie afectate de scaderea puternica a pretului petrolului, in sensul in care vor avea sume mai mici la dispozitie pentru a importa alimente.Pretul graului pe bursa de la Chicago a crescut saptamana aceasta cu 6%, cea mai mare crestere din ultimele noua luni, iar pretul orezului in Tailanda, al doilea cel mai mare exportator al acestei cereale la nivel mondial, a ajuns la cel mai mare nivel din august 2013 pana in prezent.Sectorul agricol din Franta este greu incercat in aceasta perioada, mai ales din cauza unui numar insuficient de camioane necesare transportului de grau. Cererea pentru grau a crescut simtitor in Franta, in conditiile in care cetatenii au cumparat cantitati foarte mari de paste si faina, iar aceasta crestere a cererii coincide cu o perioada de crestere a exporturilor de grau.Restrictiile impuse de unele state UE la granite, ca raspuns la pandemie, afecteaza si ele aprovizionarea cu alimente, avertizeaza reprezentanti ai industriei alimentare.Cu toate acestea, Departamentul American pentru Agricultura (USDA) estimeaza ca rezervele mondiale de grau si orez sunt in crestere fata de aceeasi perioada a anului trecut, fapt care ar putea reduce impactul crizei Covid-19 asupra sigurantei alimentare.