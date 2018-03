Alerta: Un produs vandut de Lidl Romania poate contine salmonella

Ziare.

"Producatorul austriac Estyria Naturprodukte GmbH a demarat procedura de rechemare preventiva de la consumator, a produsului 'Golden Sun Bio Organic Cereale Amaranth, 500g', comercializat si in reteaua de magazine Lidl Romania, dupa ce, in cadrul verificarilor interne, intr-o proba a fost depistata salmonella", precizeaza ANSVSA."Pentru a evita un potential risc pentru sanatatea publica, intrucat nu poate fi exclusa o posibila contaminare, distribuitorul a initiat retragerea produsului de la vanzare si a anuntat clientii sa tina cont de aceasta rechemare si pe cei care l-au achizitionat - sa nu il consume", atentioneaza Autoritatea.Inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor au supravegheat respectarea procedurii de retragere de la comercializare a produsului posibil contaminat, initiata de catre distribuitor.Potrivit ANSVSA, produsul Golden Sun Bio Organic Amaranth 500 poate fi returnat de catre consumatori in toate magazinele Lidl."Aceasta retragere vizeaza exclusiv produsul Golden Sun Bio Organic Cereale Amaranth, 500g al producatorului Estyria Naturprodukte GmbH. Alte produse vandute de catre Lidl Romania, inclusiv alte produse ale producatorului Estyria Naturprodukte GmbH, nu sunt afectate de aceasta retragere", mai arata ANSVSA.