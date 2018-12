Amenda uriasa pentru 9 firme de asigurare care au scumpit peste masura RCA

Allianz - Tiriac Asigurari cu 43,44 milioane de lei

Asigurarea Romaneasca - Asirom Vienna Insurance Group (36,97 milioane de lei)

Societatea Asigurare-Reasigurare Astra Asigurari (22,04 milioane de lei)

Carpatica Asig (26,86 milioane de lei)

Euroins Romania Asigurare-Reasigurare (6,35 milioane de lei)

Generali Romania Asigurare Reasigurare (21,45 milioane de lei)

Groupama Asigurari (35,38 milioane de lei)

Omniasig Vienna Insurance Group (40,53 milioane de lei)

Uniqa Asigurari (13,57 milioane de lei)

UNSAR (160.436 lei)

Sanctiunile au fost date pentru incalcarea reglementarilor nationale si europene din domeniul concurentei prin coordonarea comportamentelor pe piata in vederea majorarii tarifelor la asigurarile obligatorii de raspundere civila (RCA), potrivit autoritatii.Autoritatea a amendat:Consiliul Concurentei a anuntat, marti, si ca firmele respective au participat la un schimb de informatii sensibile din punct de vedere comercial referitoare la intentiile acestor societati de a majora tarifele RCA."Aceasta practica concertata, facilitata de UNSAR, a condus la restrangerea concurentei pe piata serviciilor de asigurare RCA in perioada octombrie 2012 - noiembrie 2016, deoarece societatile de asigurare nu si-au mai stabilit in mod independent tarifele, ci au actionat concertat pe piata, tinand cont de discutiile de a-si majora tarifele purtare in cadrul asociatiei", se arata in comunicat.Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a subliniat ca asociatiile au un rol important si este legitim ca membrii acestora sa se intalneasca si sa discute pe diverse teme, insa nu trebuie sa ajunga la schimburi de informatii sensibile din punct de vedere comercial, cum sunt cele referitoare la preturi actuale sau viitoare."Aceste schimburi de informatii sensibile reduc incertitudinea cu privire la strategiile concurentilor si favorizeaza coordonarea comportamentului pe piata, eliminand concurenta. Pe o piata concurentiala, companiile trebuie sa se intreaca pentru a furniza servicii de calitate in conditii avantajoase, fiecare stabilindu-si in mod independent politica de tarife in functie de propria strategie si de structura costurilor implicate de desfasurarea activitatii", a declarat Bogdan Chiritoiu.In cadrul investigatiei, Euroins a recunoscut in integralitate fapta anticoncurentiala si a furnizat, in cadrul procedurii de clementa, o serie de documente si informatii ce au avut o contributie semnificativa la probarea acesteia si, ca urmare,"In cazul societatilor Astra si Carpatica, Consiliul Concurentei a luat in considerare o perioada mai redusa de incalcare a legii, respectiv pana la momentul in care Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) le-a retras autorizatia de functionare", se arata in comunicat.Chiritoiu a amintit ca piata asigurarilor obligatorii auto a trecut prin imprejurari exceptionale, de criza, dar, intre timp, a fost implementat noul pachet legislativ si au fost eliminate, in mare parte, disfunctionalitatile care au condus, in anii anteriori, la cresteri accentuate ale preturilor."Faptul ca s-au inregistrat progrese in functionarea pietei asigurarilor nu inseamna ca nu mai sunt necesare unele ajustari. Vom colabora cu ASF si Guvernul pentru a identifica masurile ce se impun pentru armonizarea legislatiei cu reglementarile europene, respectiv consolidarea pietei pentru a nu conduce la cresterea pretului RCA" a mai declarat presedintele Consiliului Concurentei.Autoritatea de concurenta s-a implicat in procesul de evaluare a cauzelor care au determinat dezechilibrele pietei si a facut o serie de recomandari pentru imbunatatirea functionarii pietei si care, in mare parte, au fost preluate in legislatia primara si secundara. Printre acestea se numara introducerea posibilitatii de compensare directa si luarea in calculul a clasei bonus/malus a istoricului soferului, nu doar a combinatiei unice sofer-vehicul.