Seful Consiliului Concurentei: Politele RCA pe o luna au fost o eroare care a dus la scumpiri

"Din ce stiu anul trecut, de exemplu, tarifele in piata, reale, platite de oameni, erau mai mici decat tarifele acestea maximale, care existau anul trecut. Pasi s-au facut si piata arata mult mai bine pe RCA decat arata in trecut.Acum ne obliga oricum Uniunea Europeana sa facem cateva schimbari si atunci am spus ca este o ocazie buna sa corectam ceea ce ne-a scapat acum doi-trei ani cand am schimbat legea. Si o eroare cred ca a fost faptul ca am introdus politele de o luna....Uneori e tentant sa faci o polita pe o luna, platesti ceva mai putin pentru luna aia, dar reinnoirea politelor nu e automata si in felul acesta", a afirmat Bogdan Chiritoiu, sambata, la Antena3.El a explicat caAstfel, accidentele genereaza niste pierderi si pentru ca polita RCA sa fie cat mai mica este nevoie sa coste cat mai putin reparatiile si sa impartim costurile la cati mai multi oameni.Potrivit sursei citate, propunerile de modificari au fost inaintate Autoritatii de Supraveghere Financiara.Seful Consiliului Concurentei a adaugat ca institutia pe care o conduce a demarat o ancheta pe piata service-urilor in urma cu un an, iar aceasta va fi finalizata peste cateva luni.