Transportatorii cer Guvernului sa nu modifice legislatia RCA. In caz contrar, vor face iar proteste nationale

"Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita sprijinul Guvernului, Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Transporturilor pentru mentinerea legislatiei actuale privind asigurarea de raspundere civila auto (RCA), respectiv legea 137/2017 si norma ASF 20/2017, in caz contrar tarifele asigurarilor RCA vor creste de peste 5 ori, iar transportatorii rutieri vor demara din nou proteste nationale", se arata in comunicat.Comisia Europeana (CE), la cererea companiilor de asigurari, sustine ca normele nationale actuale din Romania privind asigurarea RCA contravin Directivei Solvabilitate II, fapt semnalat printr-o scrisoare trimisa autoritatilor romane in luna iulie 2018, fara a fi pusa la dispozitia tuturor partilor interesate, desi a fost solicitata in repetate randuri."In aceste conditii, UNTRR a initiat o actiune juridica la Curtea Europeana de Justitie impotriva Comisiei Europene, dupa ce institutia europeana a refuzat sa desecretizeze scrisoarea transmisa autoritatilor romane, desi modificarea legislatiei RCA are un impact financiar urias pentru posesorii celor 8 milioane de vehicule inmatriculate in Romania", se arata in comunicat.Transportatorii se opun ferm modificarii legii in sensul eliminarii tarifului de referinta si a limitei de 25% a cheltuielilor administrative si de vanzare ale politei de asigurare, incluse in tariful de prima."Reamintim ca inainte de plafonarea tarifelor RCA si de intrarea in vigoare a actualei legislatii, unii asiguratori aveau cheltuieli administrative uriase, de pana la 80%, in conditiile in care acestea includeau cheltuielile aferente tuturor liniilor de business, aceasta practica diminuand baza de impozitare si motivand tarifele uriase", se arata in comunicat.UNTRR a reamintit ca asiguratorii nu au putut justifica clar majorarea tarifelor de baza RCA de la 700 euro in 2013 la 5.000 de euro in 2016."Pe baza formulei pe care companiile de asigurari declarau ca o folosesc pentru a calcula prima de asigurare pentru segmentul autovehiculelor comerciale mai mari de 16 tone destinate transportului de marfuri si pentru autovehiculele cu mai mult de 18 locuri pe scaune destinate transportului de pasageri, tinand seama de datele publice privind frecventa daunelor si valoarea medie a daunelor pentru fiecare segment de autovehicule comerciale, rezultatele indicau o prima de maximum 1.000 - 1.100 euro per vehicul timp de 12 luni", se arata in comunicat.