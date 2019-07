Transportatorii din Romania reclama Comisia Europeana la Curtea de Justitie a UE, pe tema scumpirii RCA

Ziare.

UNTRR solicita suportul eurodeputatilor romani pentru desecretizarea scrisorii primite de autoritatile romane de la Comisia Europeana (CE) in data de 19 iulie 2018, de punere in intarziere cu privire la normele referitoare la asigurarea obligatorie de raspundere civila auto (RCA).Cererea e facuta in contextul in care ASF sustine modificarea legislatiei RCA, in conditiile in care legea actuala a avut efecte pozitive determinante in piata, iar tarifele RCA practicate in prezent de asiguratori se situeaza sub tariful de referinta, potrivit UNTRR."Totodata, UNTRR a initiat o actiune juridica la Curtea Europeana de Justitie impotriva Comisiei Europene, dupa ce institutia europeana a refuzat sa desecretizeze scrisoarea transmisa autoritatilor romane, desi modificarea legislatiei RCA are un impact financiar urias pentru posesorii celor 8 milioane de vehicule inmatriculate in Romania", se arata in comunicat.Astfel, patronatul se opune ferm modificarii Legii 132/2017 in sensul eliminarii tarifului de referinta, cat si a limitei de 25% a cheltuielilor administrative si de vanzare ale politei de asigurare, incluse in tariful de prima."Reamintim ca inainte de plafonarea tarifelor RCA si de intrarea in vigoare a legii 132/2017, unii asiguratori aveau cheltuieli administrative uriase, de pana la 80%, in conditiile in care acestea includeau cheltuielile aferente tuturor liniilor de business", se arata in comunicat.UNTRR considera ca modificarea legislatiei RCA in sensul propus de ASF si de unii asiguratori va determina reintrarea in criza a pietei RCA, iar"UNTRR solicita Consiliului Concurentei publicarea raportului final privind investigatia asupra sectorului pietei de asigurari, in conditiile in care 9 companii de asigurari si o asociatie au fost sanctionate cu o amenda de 53 milioane euro pentru incalcarea reglementarilor nationale si europene din domeniul concurentei prin coordonarea comportamentelor pe piata in vederea majorarii tarifelor la asigurarile obligatorii de raspundere civila (RCA) ", se arata in comunicat.Patronatul avertizeaza ca modificarea legislatiei actuale RCA, prin eliminarea tarifului de referinta si a limitei de 25% a cheltuielilor administrative, va facilita aparitia unor noi posibile practici de cartel pe piata RCA romaneasca, in ciuda declaratiilor ipocrite ale companiilor de asigurari in favoarea pietei libere.