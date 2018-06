Firea vrea sa scumpeasca parcarile in Bucuresti. Tarife de pana la 10 lei/ora. Stai mai mult, platesti suprataxa

Ziare.

In prezent, parcarile publice din Capitala au un tarif de 1,5 lei pe ora.Tariful aplicabil pentru Zona 0 a Capitalei ar putea fi majorat, insa, la 10 lei/ora, cu TVA, tarif unic, de luni pana duminica, care sa permita doar utilizarea unui loc de parcare, fara rezervarea sau nominalizarea locului de parcare. Parcarea este limitata la o durata de maximum 2 ore, iar dupa expirare se va aplica o suprataxare cu dublul tarifului initial.Tariful va fi de 10 lei pe ora, plus TVA, 24 de ore din 24, 30 de zile pe luna, pentru unitatile hoteliere, complexe comerciale, sali de spectacole, baze sportive. Pentru riverani, tariful ar fi de 120 de lei pe luna, cu TVA.Zona 0 cuprinde locurile de parcare special amenajate in patru zone ale Capitalei, potrivit proiectului.Prima dintre aceste zone este cea a parcajului subteran Intercontinetal (N. Balcescu - C.A. Rosetti - D. Gerota - J. L. Calderon - T. Arghezi - Carol I).A doua zona este cea a parcajului subteran din Piata Unversitatii (N. Balcescu - I. Campineanu - Calea Victoriei - Splaiul Independentei - I. C. Bratianu).A treia zona este cea a parcajului suprateran Cocor (I. C. Bratianu - Sf. Vineri - Calea Mosilor - H. Botev - C. Coposu).A patra zona este cea a parcajului suprateran Unirea (C. Coposu - M. Basarab - Mircea Voda - Unirii - Bratianu).In Zona 1 a Capitalei (Piata Victoriei - Iancu de Hunedoara - Polona - Sincai - Marasesti - Berzei - Buzesti), tariful ar urma sa fie de 5 lei pe ora, cu TVA, in intervalul 06.01 - 18.00, si de 2,5 lei pe ora in intervalul 18.01 - 06.00.In Zona 2 (aflata intre Zona 1 si limita orasului), tarifele sunt de 2,5 lei/ora in intervalul 06.01 - 18.00, si de 1,5 lei pe ora in intervalul 18.01 - 06.00.