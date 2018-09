Gazele s-au scumpit cu 16%, combustibilii cu 5,6%. La ce alte servicii si produse au mai crescut preturile in 2018

Ce alimente s-au scumpit si cu cat

Ziare.

com

Preturile la categoria energie electrica, gaze si incalzire centrala au crescut cu 5,66%, in primele opt luni ale acestui an, comparativ cu finele anului trecut, ca urmare a majorarii cu 16,61% a preturilor la gaze, potrivit INS.Preturile la aceasta categorie au crescut cu 3,1% si fata de luna precedenta, in conditiile in care preturile la gaze s-au majorat cu 5,59%, iar cele la energia electrica cu 2,05%, cu toate ca au ramas la fel cele la energia termica.Dar produsele si serviciile care s-au scumpit cel mai mult, in primele opt luni ale acestui an, comparativ cu finele anului trecut, au fost: serviciile postale, cu 21,54%, majorarea fiind similara si fata de luna iulie; transportul aerian, cu 18,66%, care a crescut cu 2,42% si fata de luna precedenta, mai reiese din documentul de presa al INS. Acestea au fost urmate de gaze, cu 16,61%, fata de decembrie 2017, dar cu 2,13%, comparativ cu iulie.Alte cresteri importante au fost in primele opt luni fata de finele anului trecut pentru: citrice si alte fructe meridionale, de 9,92%, care s-au majorat cu 3,01% si fata de luna precedenta; categoria alte legume si conserve de legume de 6,76%, care au scazut cu -2,22%, comparativ cu luna precedenta.In plus,, comparativ cu nivelul din decembrie 2017, dar au scazut cu -0,16%, fata de luna iulie.De asemenea, tutunul si tigarile s-a scumpit cu 3,68% in primele opt luni, dar au ramas la acelasi nivel fata de luna precedenta, iar preturile la serviciile de igiena si cosmetica au crescut cu 3,49%, in primele opt luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, dar cu doar 0,15% fata de luna precedenta.Totodata, pretul la carnea de bovine a crescut cu 3,98% in primele opt luni ale acestui an si cu 0,42% fata de luna precedenta. In schimb, in ciuda pestei porcine, pretul carnii de porcine a crescut cu 0,81% in primele opt luni ale acestui an si cu 0,12% fata de luna precedenta, dar aceasta perioada nici nu este una de consum intens in domeniu.De asemenea, ouale, al caror pret a avut un efect important in majorarea inflatiei in cursul anului trecut, s-au ieftinit -27%, in primele opt luni, desi s-au scumpit cu 1,01% fata de luna precedenta, iar zaharul s-a ieftinit cu -6,79% in primele opt luni, desi s-a scumpit cu 1,1%, comparativ cu luna precedenta.In plus, in primele opt luni ale acestui an, s-au ieftinit fructele proaspete cu -1,77%, desi scaderea este de -8,1%, comparativ cu luna iulie. Rata anuala a inflatiei din august 2018 a fost de 5,1% , astfel ca a revenit pe crestere, dupa ce in iulie scazuse la 4,56% de la 5,41% in iunie, maximul ultimilor patru ani.