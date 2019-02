Masurile PSD ne costa pe toti: De la 1 martie platim mai mult curentul si gazul

sunt majorate de la 1 martie cu peste 2,5%, pentru ca distribuitorii sa-si poata recupera taxa achitata de la consumatori

Ziare.

com

Amintim ca, prin OUG 114/2018, anuntata si prezentata de Eugen Teodorovici si Darius Valcov, se introduce o taxa de 2% pe cifra de afaceri pe care trebuie sa o plateasca toti intreprinzarii din energie.Acum, ANRE a publicat proiecte de ordin de modificare a tarifelor de distributie, prin care acestea, informeaza Profit.ro . Modificarea tarifelor va permite asigurarea veniturilor anuale ale operatorilor de distributie concesionari necesare desfasurarii activitatii ca urmare a modificarii aparute in legislatia primara", arata ANRE.Potrivit notei de fundamentare, ANRE sustine ca, "avand in vedere cresterea valorii prognozate a costurilor rezultate din plata impozitelor, redeventelor, taxelor si varsamintelor asimilate, stabilite conform legislatiei in vigoare sau de catre autoritatile locale, cauzate de modificarea procentului aplicat la cifra de afaceri realizata in anul 2018 de la 0,1 % la 2%,".Tariful de distributie al E-Distributie Muntenia (care deserveste Bucurestiul, Ilfovul si Giurgiu) va creste de la 107,28 lei/MWh la 109,77 lei/MWh.Cresteri similare de tarife sunt aprobate in cazul tuturor celorlalti distribuitori.Potrivit publicatiei citate, ANRE va emite astfel de ordine, prin care contributia de 2% va fi suportata de consumatorii finali, si in cazul distribuitorilor de gaze naturale.