"Salariile romanilor scad, preturile cresc si mai mult. Ce scumpiri ne asteapta in urmatoarele 3 luni"

Carburanti mai scumpi cu peste 7%

Pretul mediu al alimentelor va creste cu 8-10%

Electricitatea si gazele s-au scumpit deja

2017 - anul in care romanii au fost arsi la buzunar de scumprii in lant

Scumpirile vin pe fondul reducerilor de salarii

Ziare.

com

In plus, intreprinzatori chestionati de Institutul National de Statistica (INS) au apreciat ca pana in luna martie preturile din comertul cu amanuntul vor continua sa creasca.Noile cresteri de preturi se adauga celor inregistrate pe tot parcursul anului 2017, care au dus rata inflatiei la nivelul record si ne vor afecta pe fiecare dintre noi, dar mai ales pe cei care, incepand cu luna ianuarie a acestui an, au primit salarii mai mici, ca urmare a modificarilor fiscale.Iata doar cateva dintre scumpirile care ne asteapta in perioada urmatoare:Carburantii s-au scumpit continuu incepand cu toamna lui 2017. La finele lunii ianuarie, romanii plateau cu peste 10% mai mult pentru un litru de combustibil, comparativ cu aceeasi perioada din 2017, potrivit unei analize realizate de Ziare.com Presedintele Asociatiei Benzinarilor Privati din Romania, Adrian Perju, sustine ca majorarile de pret vor continua si vor fi accentuate."Dupa estimarile mele, pretul mediu al carburantilor va ajunge pana la Paste (8 aprilie - n.red.) la 5,7 lei - 5,8 lei pe litru (in conditiile in care acum pretul este de circa 5,46 lei/litru, cresterea ar fi de peste 7%). E o crestere mare, nu incape indoiala, in conditiile in care preturile combustibililor s-au majorat deja cu pana la 15 bani pe litru fata de luna octombrie a anului trecut.Eu cred ca pretul carburantilor ar trebui sa varieze in functie de valoarea barilului de petrol si raportul leu-dolar. Dar parerea mea este ca si statul are un amestec in aceste scumpiri. Doar statul este principalul beneficiar al majorarii de pret a carburantilor, in conditiile in care el incaseaza mai multi bani din accize", a precizat Adrian Perju.Avand in vedere ca scumpirea carburantilor provoaca majorarea cheltuielilor de transport ale producatorilor si distribuitorilor de bunuri, este de asteptat sa antreneze cresteri de preturi la toate produsele de pe piata.Presedintele Federatiei Nationale a Sindicatelor din Industria Alimentara, Dragos Frumosu, crede ca alimentele se vor scumpi cu 8-10% in urmatoarele luni. Liderul sindical sustine, insa, ca producatorii autohtoni nu sunt responsabili nici pentru scumpirile alimentelor de anul trecut, nici pentru cele care urmeaza pana in primavara."Scumpirile la energie au determinat cresterea costurilor de productie din industria alimentara. Cresterea pretului la carburanti a scumpit transportul. Iar slabirea leului in fata euro a facut ca importurile de alimente - fata de care suntem dependenti, ca tara - sa coste mai mult. Toate acestea au avut consecinte care astazi se vad la raft. Toate au venit in cascada si au cauzat scumpiri care n-au mai putut fi tinute in frau", a mai apreciat Dragos Frumosu.ANRE informeaza ca, pana la finele lunii martie, tarifele pe care consumatorii casnici le platesc pentru energia electrica nu se vor majora. O scumpire a electricitatii a avut insa loc in toamna anului trecut. Presedintele de la acel moment al ANRE, Niculae Havrilet, aprecia ca pentru fiecare 100Kwh consumati, un roman va plati, in medie, cu 3,45 lei in plus.Si gazul s-a scumpit pe 10 ianuarie. Potrivit unui raspuns remis de ANRE redactiei, factura unui roman care inregistreaza un consum mediu de 700 Kwh pe luna ar urma sa se majoreze cu 4,8 lei pe an. In februarie si martie, gazul nu se va mai scumpi, informeaza ANRE.Toate aceste scumpiri i-ar putea impovara pe romani, mai ales ca multora dintre ei veniturile salariale le-ar putea scadea in urma transferului de contributii sociale. Iata doar cateva exemple.Noile scumpiri vin dupa un an in care romanii au fost arsi la buzunar de cresteri majore de preturi. Astfel, in 2017, romanii au platit mai mult decat in 2016 atat pentru mancare, imbracaminte si combustibili, cat si pentru toate celelalte lucruri pe care si le-au cumparat pentru casa.Potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), in luna decembrie a anului trecut, romanii plateau pentru alimente, in medie, cu 4,07% mai mult decat in aceeasi luna din 2016. Cea mai mare scumpire - in cuantum de 43% - s-a inregistrat la oua. Pretul untului a crescut si el cu 22%, iar fructele proaspete au fost in decembrie 2017 cu 11,06% mai scumpe decat in urma cu un an.Carnea si preparatele din carne se scumpisera cu 4,40%, iar pretul lactatelor se majorase cu 4,99 % fata de finele anului 2016.In plus, nu doar alimentele s-au scumpit anul trecut, ci si marfurile non-alimentare. Imbracamintea a costat in 2017 cu 2,37% mai mult, iar incaltamintea a fost si ea cu 2,27% mai scumpa. Totodata, pretul produselor de uz casnic (adica al mobilei, electrocasnicelor si articolelor de menaj) s-a majorat cu 1,32%.Pentru multi romani, noile sumpiri sunt o lovitura la buzunar care vine dupa reducerea salariilor, cu care s-au trezit din luna ianuarie, ca urmare a modificarilor fiscale care au intrat in vigoare.Iata care sunt categoriile cele mai afectate din sectorul bugetar:Acestora li se adauga si salariati din domeniul privat unde, pana la finele lunii ianuarie, doar 48% dintre angajatori modificasera contractele de munca in sensul mentinerii castigului net din luna decembrie 2017. In sectorul IMM-urilor, situatia este si mai grava - doar unul din trei patroni a renegociat salariile. Circa doua milioane de angajati din mediul privat ar putea, astfel, sa suporte reduceri de salarii, au avertizat reprezentantii IMM-urilor.