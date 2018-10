Painea se scumpeste cu 20% pana in decembrie. Urmeaza laptele, carnea, legumele

Ziare.

"Pretul painii din Romania este un pret ireal, mult sub valoarea reala, un kg de paine costa undeva la 3 lei - 3,5 lei, iar pe raft poate ajunge pana la 6-7 lei. La paine nu s-a modificat pretul fata de anul trecut, de acum incolo se poate modifica pentru ca vremea capricioasa a cam afectat productia. Pana la finalul anului, s-ar putea inregistra o crestere cu 15-20%", a declarat Frumosu."Problema noastra insa nu este asta, faptul ca pentru o paine de 1 leu vom ajunge poate sa platim 1,2 de lei, nu ar reprezenta o diferenta foarte mare in buzunar.", adauga Dragos Frumosu.Reprezentantul sindicatelor spune ca in Romania"In supermarketuri si hypermarketuri exista aceste painici congelate, pe care le gasesti in majoritatea timpului, majoritatea calde si tentante pentru cumparatori. Aceste 3-4 procente poate nu reprezinta la prima vedere mult, foarte mult, insa anual acestea pot reprezenta cateva mii de tone", spune Frumosu.De asemenea, liderul sindicatelor din industria alimentara"La lapte este o crestere de 8%, care este partial nejustificata, dar daca discutam depre lapte si despre o astfel de crestere trebuie sa discutam ca in alte tari membre ale Uniunii Europene, unde pretul a scazut cu 12%, ori", spune Frumosu.De asemenea, Romania importa circa 25% din laptele pentru procesare."Pana nu demult justificarea importului de lapte, desi avem potential, era ca laptele importat este mai ieftin decat cel produs aici, in conditiile in care fermierii primeau un pret de nimic", mentioneaza sursa citata.In privinta legumelor, cresterea de pret este justificata, spune liderul sindicatelor din industria alimentara, prin faptul ca volumul importurilor creste in perioada "moarta" din punct de vedere al productiei."La legume lucrurile stau putin dierit. In perioada aprilie-mai pana in octombrie importurile scad, din octombrie-martie importam peste 80% din legume si fructe", explica Dragos Frumosu.In privinta carnii de porc, presedintele sindicatelor din industria alimentara spune ca"Daca importam acum 2-3 ani cam 70% din necesarul de carne pentru consum si procesare, din dezvoltarea fermelor din Romania pana la aparitia pestei porcine africane scazuse importurile la 55% si era un lucru pozitiv, iar in perioada urmatoare preconizez ca vom importa peste 80%", a precizat pentru Dragos Frumosu.Preturile de consum in luna septembrie 2018, comparativ cu luna septembrie 2017 au crescut cu 5% , a anuntat Institutul National de Statistica (INS) . Potrivit aceluiasi comunicat, pretul cartofilor a crescut cu 22,41% in septembrie 2018 fata de decembrie 2017, conservele si legumele cu 11,89%, laptele cu 2,47%, produsele de morarit cu 2,74%, in timp ce ouale au scazut cu 26,19%.