Ce alimente s-au scumpit cel mai mult in martie - analiza

Astfel,avea un pret mediu de 28,83 lei/kg in data de 23 martie, cu 2,3 lei mai mult decat in decembrie 2019, cu 2,14 lei/kg fata de ianuarie si cu 2,16 lei/kg peste pretul lunii februarie.putea fi cumparat pe 23 martie cu 29,08 lei/kg, in timp ce in decembrie anul trecut pretul era cu 2,01 lei mai putin (27,07 lei/kg). In primele doua luni ale anului, pretul mediu al unui kilogram de salam Victoria era de 28,56 lei/kg, respectiv 27,28 lei/kg.aveau un pret mediu de 9,29 de lei/kg in data de 23 martie, in crestere cu 2,23 lei fata de decembrie 2019. In ianuarie 2020, un kilogram de rosii putea fi achizitionat cu 7,69 lei, iar in februarie cu 7,73 lei/kg.Pretula crescut cu un leu pe kilogram din decembrie 2019 pana in martie 2020, acesta ajungand in ziua analizata de Consiliul Concurentei la 4,77 lei/kg.avea un pret de 4,95 de lei pe litru in 23 martie, cu 1,01 lei peste valoarea din decembrie 2019, in timp ce in ianuarie pretul era de 4,10 lei, iar in februarie de 4,46 lei.In ceea ce priveste, aceasta avea un pret de 1,92 de lei pe unitatea de 300 de grame in 23 martie, fata de 1,40 de lei in decembrie, 1,80 lei in ianuarie 2020 si 1,60 de lei in februarie, iar cea intermediara tot de 300 de grame a consemnat o crestere de la 1,44 lei la finalul anului trecut la 1,92 lei in martie 2020.In cazul, doar cotletul feliat inregistra o crestere cu 86 de bani, de la 20,25 lei/kg in decembrie la 21,11 lei/kg in 23 martie. Restul sortimentelor de carne de porc inregistrau usoare scaderi fata de decembrie 2019, o luna in care consumul acestui produs creste considerabil.Potrivit analizei, la, singura crestere a fost inregistrata doar la pulpele superioare, de la 12,40 lei/kg in decembrie, la 12,58 lei/kg in 23 martie, restul sortimentelor (pulpe intregi, pulpe inferioare, piept de pui dezosat) consemnand scaderi de pret de pana la un leu.De asemenea,avea pe 23 martie un pret de 5,62 lei/litru, fata de 5,32 lei in decembrie si chiar 5,77 lei in februarie, iar un kilogram de orez - 7,51 lei, comparativ cu 7,72 lei in februarie si 7,17 lei in decembrie 2019.Pretul, potrivit analizei, era pe 23 martie de 2,80 lei/kg, fata de 2,65 lei/kg in decembrie 2019, si 2,73 lei, respectiv 2,71 lei/kg in ianuarie si februarie 2020.Pe alta parte,avea un pret mediu de 3,03 lei in 23 martie, mai mic fata de pretul din toate cele trei luni analizate 3,27 lei in decembrie, 3,12 lei in ianuarie si 3,52 lei in februarie, iar pretulavea aceeasi tendinta pe toate cele patru categorii de marime analizate (S,M, L, XL). De exemplu, 30 de oua de marime L aveau un pret mediu de 17,83 lei in 23 martie, in decembrie - 18,71 lei, in ianuarie 18,28 lei, iar in februarie 2020 - 17,98 lei.Pretul unuiera pe 23 martie de 3,06 lei/kg, fata de 3,23 lei/kg in decembrie,3,09 lei in ianuarie si 2,96 lei/kg in februarie, cel al morcovilor proaspeti de 2,49 lei/kg in 23 martie, fata de 2,31 lei/kg in februarie si 2,48 lei in decembrie, iar pentruera un pret de 10,67 lei/kg, comparativ cu 13,17 lei/kg in februarie, 11,55 lei/kg in ianuarie 2020 si 10,9 lei/kg la finalul anului trecut.