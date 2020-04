Preturile la medicamente, alimente de stricta necesitate, energie, gaze sau apa pot fi plafonate in perioada de urgenta

LIVE

Intre altele, Iohannis a spus ca pe durata starii de urgenta, "se pot plafona preturile la medicamente si aparatura medicala, la alimentele de stricta necesitate si la serviciile de utilitate publica, precum energie electrica si termica, gaze, alimentare cu apa, salubritate ori carburanti".Astfel, potrivit decretului, in cazul in care scad preturile la energie sau gaze, Executivul trebuie sa ia masuri astfel incat acestea sa se reflecte si in pretul final."Art. 19. - Pe durata starii de urgenta se pot plafona preturile la medicamente si aparatura medicala, la alimentele de stricta necesitate si la serviciile de utilitate publica (energie electrica si termica, gaze, alimentare cu apa, salubritate, carburanti etc.).In situatia in care se constata o scadere a preturilor la energie electrica si gaze naturale, pe pietele regionale, Guvernul va lua masurile necesare astfel incat aceste scaderi sa se reflecte partial sau integral in pretul final de la nivelul consumatorilor", se arata in decretul semnat de presedinte.Totodata, Art. 31. prevede ca "in cazul achizitiei de medicamente de catre unitatile sanitare pentru tratarea pacientilor cu COVID-19, preturile medicamentelor pot depasi preturile maximale aprobate de Ministerul Sanatatii".