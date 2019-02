Romanii au cumparat calatorii pe tot globul, la Targul de Turism

Ziare.

Ca si in anii trecuti, la editia de primavara a TTR romanii au cumparat mai multe vacante, atat pentru vara, dar si pentru Paste, 1 mai, Rusalii, unde discount-urile speciale au depasit 50%, incluzandu-se aici preturile mai mici date de hotelieri agentiilor.Atat la targ, cat si in toate agentiile din tara, Eximtur a acordat, spre deosebire de alti touroperatori, reduceri de 50% din comisionul agentiei tuturor clientilor care fac rezervari ferme in perioada targului si le achita integral pana la data de 6 martie 2019.Una dintre surprizele placute de la TTR a fost cererea mare pentru destinatiile din Romania."In sfarsit, turistii romani au trecut de etapa gen plateste unul si pleaca toata familia, sau vacante la un euro. Oamenii se ridica din punct de vedere al cunoasterii si stiu sa ceara servicii si produse de calitate. Eu ma bucur. S-a terminat cu etapa in care spui pretul plus taxe. Nu mai merge. Noi stim ca poti sa minti turistul o data, dar a doua oara nu il mai ai de client", a precizat pentru Agerpres, Alin Burcea, proprietarul Paralela 45.Imbucurator, in opinia lui Alin Burcea este si faptul ca tot mai multi romani aleg circuite culturale, in 2019 existand, ca numar de persoane, o crestere de 60%, dupa ce in 2018 am avut o crestere de circa 50-60% fata 2017."Avem o crestere pe care nu as fi crezut-o acum trei ani. Unii touroperatori au spus ca majorarea a venit, in 2018, ca urmare a disparitiei Omnia. Dar targul acesta ne confirma ca nu este efectul Omnia. Oamenii sunt destepti. Stiu deja care sunt agentiile care spun ca dau un serviciu si apoi nu il mai dau.Este adevarat, cred ca eu am lansat acum mai bine de 20 de ani in Romania modalitatea aceasta de pret plus taxe. De fapt, conceptul a fost unul american de prin 1975, lansat de companiile aeriene din SUA. De vreo doi ani, ne-am dat seama ca nu mai merge, ca piata, consumatorul, vrea transparenta", spune Burcea.Acesta apreciaza ca in 2019 romanii trebuie sa isi organizeze mai din timp vacantele deoarece multe cazarile in multe destinatii se epuizeaza mult mai repede. Printre destinatiile in "pericol" de a nu mai putea fi accesate in perioada dorita se afla Antalya, dar si litoralul romanesc."Pe litoralul romanesc, se vinde in primul rand ce este scump. Noi, romanii avem mentalitatea asta, de 50 de saptamani suntem sluga, iar doua saptamani suntem regi. Mentalitate intalnita mai ales in Moldova si in Tara Romaneasca. In Transilvania este putin altfel. Nu se mai vinde ce este foarte ieftin, pentru ca romanii au invatat ca este ieftin este si foarte prost", a spus seful de la Paralela 45.Anul 2019 vine in intampinarea turistilor cu zboruri charter de pe absolut toate aeroporturile din tara, tocmai pentru a atrage cat mai multi calatori in destinatiile promovate."Romanii au devenit tot mai exigenti in alegerea ofertelor prezentate de agentii. Este foarte bine. Ei aloca tot mai mult timp si energie pentru a-si pregati vacanta. Avem produse pentru toata lumea, tocmai tinand cont de acest trend. Vrem sa indeplinim orice vis de calatorie al romanilor. Anul acesta, pe langa destinatiile clasice, aproape de casa, din zona Mediteranei - Turcia, Spania, Grecia, am inregistrat cresteri foarte mari pentru Egipt, cu multe rezervari. Pentru perioada targului, sunt cautate si pachetele cu avans fix de 99 de euro si restul in rate pana la plecare. Reducerile de pana la 53% pentru vacantele in Turcia si Grecia atrag, de asemenea, multi turisti", a spus, pentru AGERPRES, Cosmin Marinof, director de vanzari TUI TravelCenter/Eurolines.In continuare sunt inregistrate cresteri importante pentru destinatiile exotice, una dintre cele mai vandute in 2019 fiind Thailanda, iar Jamaica pentru prima data intrata in topul cererilor. Tarifele pentru Thailanda raman accesibile si in acest an, de la 699 euro/persoana. Zona Caraibe si Mexic, cu preturi de la 1.000 euro/persoana, completeaza topul vanzarilor importante la TUI TravelCenter/Eurolines."Pentru destinatiile interne exista inca multe oferte tip early booking pana la 31 mai. Daca exceptam litoralul care detine 40% din capacitatea de cazare, Cele mai multe cereri vin pentru zona de balneo. Felix este desigur pe primul loc si va ramane inca. Felix este pe locul doi ca vanzari dupa Mamaia. Intre statiunile de pe litoral, Mamaia este prima, si va ramane prima. Dar s-au petrecut niste mutatii in sudul litoralului. A crescut mult in vanzari Venus si Cap Aurora datorita investitiilor" a precizat pentru Agerpres Lucia Morariu, presedinte Eximtur.Aceasta a apreciat ca din punct de vedere al vanzarilor pe 2019, cea mai mare crestere va fi pentru statiunile balneo. Sovata, Govora, Herculane, Bazna, Covasna, Tusnad, Calimanesti-Caciulata, sunt statiuni pe care este "bataie". Aceasta se intampla in principal investitiilor importante realizate."Nu avem destule locuri cat se cer pe zona de balnear. Imbucurator este ca si serviciile sunt bune. Nu am avut reclamatii de la turistii nostri. Ne straduim sa introducem in circuit si pensiuni sau hoteluri mai mici. Oameni vin catre noi si ne roaga sa ii invatam in cadrul colaborarii. Avem nevoie de documente corect intocmite, iar asta necesita invatare", a precizat Lucia Morariu.Politica de reduceri a Eximtur din zilele de targ s-a aplicat la nivelul tuturor agentiilor din tara.In vederea implementarii noii legislatii specifice, prin care agentiile de turism sunt obligate sa garanteze integral contravaloarea banilor avansati de turisti pentru pachete de servicii de calatorie, Eximtur a incheiat deja polite de asigurare a contravalorii banilor incasati in avans de la clienti, in valoare de 2,5 milioane de euro."Prioritatea companiei noastre a fost si va fi intotdeauna asigurarea si furnizarea in conditii de siguranta de servicii corecte si de calitate pentru toti clientii nostri", a spus Lucia Morariu, presedintele companiei.Aceasta a precizat ca incepand cu anul 2019, Eximtur isi concentreze eforturile si in directia promovarii principiilor si actiunilor care promoveaza Turismul Sustenabil si Responsabil, pentru ca impactul turismului asupra mediului inconjurator este urias - 1,2 miliarde de oameni se imbarca anual pentru calatorii. Intre anii 2000 si 2015, numarul. oamenilor care au calatorit in scop recreational aproape ca s-a dublat."Constatam cu placere ca destinatia Romania este foarte ceruta, si nu numai litoralul ca in alti ani cand programul de inscrieri timpurii facea sa fie un interes deosebit. Avem cereri importante pentru zonele balneare, chiar pentru orase, pentru vacante de sanatate, pentru Delta Dunarii. Exista o efervescenta extraordinar de mare pentru Romania. Sunt reducerile de pe perioada targului, de 10-15%, iar locurile se epuizeaza foarte rapid. Litoralul are traditie in ceea ce inseamna vacantele romanilor. Sunt imbunatatiri datorita investitiilor. Si in sud, dar mai ales in nordul litoralului. Exista imbunatatiri inclusiv pe zona de agrement - piscine si locuri de petrecere a timpului liber. Litoralul creste. Ar fi de spus, insa, ca tara, ca ritm, creste mai repede decat litoralul in acest moment. Adica vacantele in restul tarii cresc mai repede. Este adevarat ca in agentiile de turism, multa vreme statiunile balneo nu s-au vandut prea bine atat timp cat hotelurile erau nerenovate", a spus pentru Agerpres, Adrian Voican, director general BIBI Touring si presedinte al Asociatiei de Promovare si Dezvoltare a Turismului Prahova.Acesta apreciaza ca in ceea ce priveste statiunile balneo, agentiile de turism s-au lovit de o concurenta neloiala cu Casa de pensii care ducea "mii de oameni, subventionat, foarte ieftin, in locatii nerenovate".Ca urmare a cererii pentru servicii superioare, de SPA si tratament, in Baile Felix se va deschide in acest an un nou hotel de 5 stele, care se va alatura astfel hotelului Lotus."Ani de zile ne-am luptat cu mentalitatea ca romanii nu au bani sa isi petreaca vacanta in astfel de hoteluri. Iata ca nu este adevarat. Iata ca viata bate filmul. Iata ca pariul pe care noi ca touroperatori dedicati vacantelor in Romania isi dovedeste viabilitatea. Reusim sa crestem de la an la an si vad in targul de turism ca sunt multe standuri dedicate si vacantelor in Romania nu doar pentru strainatate. Romania este aproape de sufletul meu si nu o sa renunt la ele chiar daca merg si in strainatate", a spus Adrian Voican.El apreciaza ca incomingul este totusi dificil in Romania, chiar daca va creste in 2019. Asta se intampla pentru ca vine de la cifre foarte mici, crede Voican care apreciaza ca nu avem un plan de tara. El spune ca incomingul este "intamplator, haotic si prin eforturile unor touroperatori care duc ei singuri in spate toata povestea asta"."Atunci cand in Europa exista foarte multe destinatii care spun ca s-au saturat de turistii straini, nu mai vrem vase de croaziera care sa acosteze langa noi, nu mai vrem avioane care vin cu chartere, noi spunem, veniti la noi. Noi, in Romania va primim cu drag. Avem mancare buna, vin bun, oameni zambitori si primitori, locuri de vizitat. Exista o miscare naturala ca oamenii care nu au ajuns inca aici, sa vina", a spus Voican.La randul sau, directorul executiv al Organizatiei Patronale Mamaia-Constanta, Anca Pavel-Nedea, fost presedinte al Autoritatii Nationale pentru Turism, mizeaza pentru extinderea sezonului pe litoralul romanesc pe sudul zonei datorita turismului balnear, dar si pe un calendar de evenimente care sa atraga turisti si in extrasezon."In 2019, s-au concretizat deja vanzari foarte bune, desigur impulsionate si de voucherele de vacanta. Programul, agenda de evenimente a destinatiilor de pe litoral este una foarte bogata si anul acesta pentru Mamaia, Constanta, dar si in alte destinatii de pe litoralul romanesc. Este foarte important sa cresti lucrurile sanatos. Sa cresti atractivitatea destinatiei, sa zganderi apetitul de consum al niselor de consumatori pe care le targhetezi", a declarat pentru Agerpres, Anca Pavel-Nedea.Cei dornici sa profite de reducerile oferite pe parcursul TTR si-au umplut, chiar din primele ore de targ, trolerele cu pliante mirosind puternic a cerneala tipografica, deci abia iesie de sub tipar, si au incercat sa descifreze acasa, impreuna cu prietenii si familia, care sunt vacantele perfecte. Altii, deja echipati cu informatii de pe site-urile agentiilor de turism, au acaparat de la prima ora scaunele din fata agentilor de vanzare.La editia de primavara a TTR au participat peste 330 de companii din 15 tari - Bulgaria, Chile, Congo, Croatia, Grecia, Ungaria, Israel, Macedonia, Moldova, Palestina, Portugalia, Romania, Rusia, Spania si Turcia.