Programul de Paste al supermarketurilor, mall-urilor, bancilor si Postei

Vineri, 06 aprilie 2018, intre orele 7.00-23:00

Sambata, 07 aprilie 2018, intre orele 7.00-19:00

Duminica, 08 aprilie 2018 - INCHIS

Luni, 09 aprilie 2018, intre orele 09.00-17.00

Vineri, 06 aprilie 2018, magazinele se deschid la 07:30, 08:00 sau 08:30 si se inchid la 22:00, 23:00 sau 23:30, in functie de unitate.

Sambata, 07 aprilie 2018, supermarketurile Kaufland au program scurt, pana la 16:00, 17:00 sau 18:00.

Duminica, in prima zi de Paste, cele mai multe unitati sunt inchise.

Luni, in a doua zi de Paste, programul e redus, de la 09:00 pana la 14:00, 15:00 sau 16:00.

Auchan Titan

Auchan Militari, Berceni, Drumul Taberei, Pallady

Auchan Cotroceni

Auchan Vitan

Auchan Crangasi

Sambata: intre orele 07.00 - 20.00

Duminica - inchis

Luni: intre orele 10.00 - 18.00

Vineri, 6 sprilie: de la 7:30 la 24:00

Sambata, 7 aprilie: de la 7:30 la 19:00

Duminica, 8 aprilie: INCHIS

Luni, 9 aprilie: de la 7:30 la 22:00

Program Paste Sun Plaza

Program Paste Mega Mall

Program Paste Park Lake City

Program Paste Promenada

Program Paste AFI Palace Cotroceni

Program Paste Veranda Mall

Program Paste Baneasa Shopping City

Program Paste Bucuresti Mall

Cele mai multe magazine au vineri un orar de functionare extins, redus sambata, iar duminica sunt inchise.Astfel, supermarketurileisi asteapta clientii in urmatoarele intervale, potrivit unui comunicat remis redactiei:Siare program special, potrivit unui comunicat remis Ziare.com, astfel:Exceptie fac cele din Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Orodheiu Secuiesc, Sfantu Gheorghe si Targu Secuiesc, care sunt deschise vineri, sambata si luni intre 08:00 si 18:00, iar duminica in intervalul 08:00-18:00. Magazinele Auchan vor fi inchise duminica, in prima zi de Paste. In celelalte zile, programul unitatilor din Bucuresti-Ilfov va fi urmatorul:Vineri: 08.00 - 23.00Sambata: 07.00 - 18.00Vineri: 08.00 - 23.00Sambata: 08.00 - 18.00Vineri: 08.00 - 20.00Sambata: 14.00 - 23.00Vineri: 07.00 - 24.00Sambata: 07.00 - 18.00Vineri: 07.00 - 23.00Sambata: 08.00 - 18.00Magazinele din tara au program, vineri, in intervalul 08.00 - 23.00, iar sambata de la 08.00 la 18.00.In cea mai mare parte, programul de Paste al magazineloreste urmatorul:Exceptie fac unitatile din mall-urile, care vor avea program special in functie de cel al centrului comercial. De exemplu, cel din Bucuresti Mall si cel din Plaza Romania sunt deschise duminica, in prima zi de Paste, intre orele 14:00- 22:00. Programul complet al tuturor magazinelor poate fi accesat AICI Magazinelesunt inchise pe 8 si 9 aprilie 2018. Clientii isi vor putea face cumparaturile in magazinele Lidl, vineri, pe 7 aprilie, pana la ora 20.00, activitatea fiind reluata marti, 10 aprilie, cu program normal.Cei care vor sa mearga lao pot face in aceasta perioada astfel:Magazinelesunt deschise pe 7 si 9 aprilie pana la ora 16, dar nu se lucreaza duminica, in prima zi de Paste.Aproape toate magazinelesunt inchise pe 8 aprilie, cu exceptia unitatii din Ploiesti, care este deschisa in intervalul 14.00 - 22.00. Puteti consulta AICI programul complet.Sambata, 7 aprilie, magazinelese inchid la 19.00, iar luni functioneaza in intervalul orar 10.00-18.00. Duminica, nicio unitate nu are program de functionare.Agentiile vor fi inchise in 6, 7, 8 si 9 aprilie, cu exceptia unitatilor deschise in supermarket-uri si mall-uri, care vor avea un program special. In plus, call center-ul bancilor va asigura in cele patru zile libere asistenta clientilor.Vineri, 6 aprilie - programul este cel normal:10.00 - 22.00 - magazine10.00 - 24.00 - restaurante08.00 - 23.00 - CoraSambata, 7 aprilie va fi program redus:10.00 - 18.00 - magazine10.00 - 18.00 - restaurante08.00 - 18.00 - CoraDuminica, 8 aprilie, INCHISLuni, 9 aprilie programul va fi urmatorul:10.00 - 22.00 - magazine10.00 - 23.00 - restaurante08.00 - 22.00 - CoraVineri, 6 aprilie: 10:00-23:00Sambata, 7 aprilie, este program special: 10:00-20:00Iar duminica, 8 aprilie, poti trece pe la restaurantele si cafenelele de la nivelul 2, in intervalul orar 14:00 - 20:00.Sambata, 7 aprilie, programul este de la 10:00 la 19:00, iar duminica doar restaurantele, cafenelele, cinematograful si supermarketul sunt deschise in intervalul 14:00-22:00.Potrivit unui comunicat de presa , in perioada Sarbatorilor Pascale, toate subunitatile postale din mediul urban si rural vor fi inchise vineri, 6 aprilie 2018 (Vinerea Mare) si luni, 9 aprilie 2018 (a doua zi a Pastelui Ortodox). "Mentionam ca sambata, 7 aprilie 2018, subunitatile postele vor functiona conform programului normal de lucru aferent zilei de sambata", au transmis reprezentantii companiei.