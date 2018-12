Programul de Revelion al mall-urilor, supermarketurilor, bancilor si Postei

Programul mall-urilor

Magazine: 10:00-22:00

Food Court: Luni-Joi - 10:00-23:00; Vineri-Duminica: 10:00 - 24:00

Cinema: 10:00 - 24:00

Mega Image: 08:00 - 23:00

Programul supermarketurilor

Luni, 31.12.2018, ora deschiderii variaza in functie de magazin in intervalul orar 7:00-7:30, iar ora inchiderii variaza de asemenea in intervalul orar 17:00 - 18:00.

Marti, 01.01.2019, magazinele Kaufland sunt inchise.

Miercuri, 02.01.2019, majoritatea magazinelor Kaufland are program scurt: se deschid la ora 9:00, iar ora inchiderii variaza in intervalul 15:00 - 16:00.

Magazine inchise si pe 02.01.2019: Gherla, Reghin, Orastie.

Magazinul Kaufland din Falticeni este inchis pe 02.01.2019.

Programul bancilor

1, 2 ianuarie 2019 - inchise, cu exceptia sucursalelor din centrele comerciale si mall-uri, care vor functiona dupa programul acestora

Programul Postei Romane

In perioada 31 decembrie 2018 - 2 ianuarie 2019, toate subunitatile postale din mediul urban si rural sunt inchise, urmand ca Posta Romana sa isi reia programul normal de lucru incepand cu data de 3 ianuarie 2019.

Ziua de 31 decembrie 2018, stabilita libera, va fi recuperata de angajatii Postei Romane sambata, 12 ianuarie 2019.

Ziare.

com

iti vine in ajutor cu programul mall-urilor din Bucuresti, supermarketurilor, bancilor si Postei pentru perioada de Revelion.Bucuresti Mall-Vitan va functiona dupa un program special in aceasta perioada, potrivit unui comunicat de presa remisPe 31 decembrie, restaurantele, cafenelele si Mega Image vor fi deschise intre 10:00 si 20:00, magazinele si salonul GETT's intre 10:00 - 19:00, iar cinematograful Hollywood Multiplex intre 10:00 si 20:00.De Anul Nou, pe 1 ianuarie, clientii vor putea merge in restaurante, cafenele si in Mega Image intre 14:00 si 22:00, in magazine si la GETT's intre 14:00 si 21:00, iar la cinema intre 14:00 si 01:00. Sala World Class va fi inchisa si in aceasta zi.Cazinoul va functiona dupa program normal, non-stop, pe toata durata sarbatorilor.In celelalte zile, in afara celor mentionate mai sus, orarul de deschidere ramane acelasi:Potrivit unui comunicat de presa remis, pe 31 decembrie, magazinele sunt deschise intre 10:00 si 18:00, Food Court-ul in intervalul orar 10:00-19:00, iar Movieplex intre 10:00 si 18:00.In prima zi a Anului Nou, magazinele vor fi inchise, dar zona de Food Court ramane deschisa intre 14:00 si 20:00, iar cinematograful intre 14:00 si 23:00.Potrivit unui comunicat de presa remis, in aceasta perioada, Liberty Center va functiona dupa urmatorul program:30 decembrie - Program normal de functionare.31 decembrie 2018Magazine: 10:00 - 20:00Food court si zone de distractie: 10:00 - 21:00Happy Cinema: 10:00 - 21:00Happy Gym: 08:00 - 18:001 ianuarie 2019Magazinele vor fi inchise.Food court si zone de distractie: 14:00 - 23:00Happy Cinema: 14:00 - 23:00Happy Gym va fi inchisa.2 ianuarie 2019Magazine: 10:00 - 22:00Food court si zone de distractie: 10:00 - 23:00Happy Cinema: 10:00 - 23:00Happy Gym: 12:00 - 20:00Pe 31 decembrie, centrul comercial e deschis in intervalul 10:00-19:00, iar pe 1 ianuarie este deschis doar Cinema City, programul fiind de la 12:00 la 19:00.Pe 31 decembrie, programul va fi redus, de la 10:00 la 20:00.Pe 1 ianuarie, mall-ul isi asteapta vizitatorii in intervalul 14:00-20:00, iar pe 2 ianuarie, intre 10:00 si 22:00.Pe 31 decembrie, mall-ul e deschis intre 10:00 si 23:00, in timp ce in prima zi a noului an, programul de functionare este intre 14:00 si 22:00.Pe 2 ianuarie, centrul comercial isi deschide usile la 10:00 si le inchide la 22:00.31 decembrieCarrefour 08:00 - 21:00Magazine 10:00-20:00Cafenele si restaurante 10:00-20:00Cinema City 10:00 - 18:00Maxbet non-stop1 ianuarieCarrefour inchisMagazine inchisCafenele si restaurante inchisCinema City inchisMaxbet non-stop02 ianuarieCarrefour 08:00 - 22:00Magazine 10:00 - 22:00Cafenele si restaurante 10:00 - 22:00Cinema City 11:00 - 23:00Maxbet non-stop30 decembrie: 10:00-22:0031 decembrie: 10:00-18:001 ianuarie: inchis2 ianuarie: 10:00-22:00Iata programul supermarketurilor si hipermarketurilor pentru perioada sarbatorilor:Pe 31 decembrie, programul este scurt, in general pana la 19:00, pe 1 ianuarie toate magazinele sunt inchise, iar pe 2 ianuarie, magazinele se deschid la 10:00, 11:00 sau 12:00, cu exceptia celor care in general sunt non-stop, care se deschid la 7:30.Cu prilejul sarbatorilor de iarna, magazinele Kaufland au un program de functionare special, astfel:Hypermarketurile Carrefour se inchid mai devreme pe 31 ianuarie, la 18:00, 19:00 sau 20:00.Pe 1 ianuarie, toate unitatile sunt inchise.Hypermarketurile Auchan sunt inchise pe 1 ianuarie. Exceptie face cel din mall-ul bucurestean Afi Cotroceni, care are program de la 14:00 la 22:00.In rest, orarul celorlalte magazine este acesta:- 31 decembrie: 07:00 - 18:00;- 1 ianuarie: Inchis;- 2 ianuarie: 10:00 - 22:00.31 decembriePANTELIMON: 08:00 - 19:00LUJERULUI-ALEXANDRIEI: 08:00 - 19:00SUN PLAZA: 08:00 - 19:00CLUJ-NAPOCA: 07:00 - 18:00BAIA MARE: 08:00 - 18:00CITY PARK: 08:00 - 20:00DROBETA: 08:00 - 18:00BACAU: 07:00 - 18:00BRATIANU: 07:00 - 18:00PLOIESTI: 08:00 - 20:001 ianuarie - toate magazinele sunt inchise, cu exceptia celui din Ploiesti, care are program in intervalul 14:00-22:002 ianuariePANTELIMON: 10:00 - 21:00LUJERULUI-ALEXANDRIEI: 10:00 - 22:00SUN PLAZA: 10:00 - 22:00CLUJ-NAPOCA: 10:00 - 22:00BAIA MARE: 10:00 - 22:00CITY PARK: 10:00 - 22:00DROBETA: 10:00 - 18:00BACAU: 10:00 - 21:00BRATIANU: 10:00 - 18:00PLOIESTI: 10:00 - 22:00Pe 31 decembrie, magazinele sunt deschise in intervalul 07:00-18:00, pe 1 ianuarie sunt inchise, iar pe 2 ianuarie programul este de la 09:00 la 16:00.Magazinele sunt deschise, pe 31 decembrie, pana la ora 19:00, pe 1 ianuarie sunt inchise, iar pe 2 ianuarie programul este de la 10:00 pana la ora 18:00.Programul unitatilor bancare este urmatorul: Compania Nationala Posta Romana informeaza ca in perioada sarbatorilor de iarna, Craciun si Anul Nou, programul de lucru al subunitatilor postale este urmatorul:Ca urmare a programului anuntat, este posibil ca trimiterile postale prezentate in aceasta perioada sa inregistreze timpi mai mari de circulatie, a mai precizat compania.