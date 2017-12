Programul de Revelion al supermarketurilor, mall-urilor, bancilor si Postei

Programul supermarketurilor

Duminica, 31 decembrie, ora deschiderii va varia in functie de magazin in intervalul orar 7:00-7:30, iar ora inchiderii va varia de asemenea in intervalul orar 16:00- 18:00.

Luni, 01 ianuarie 2018, toate magazinele Kaufland vor fi inchise.

Marti, 02 ianuarie 2018, cele mai multe unitati vor avea program scurt: ora deschiderii va varia in functie de magazin in intervalul orar 9:00-9:30, iar ora inchiderii va varia de asemenea, in intervalul 14:00 - 15:00.

Magazine inchise pe 02 ianuarie 2018: Curtea de Arges, Gherla, Medias, Campulung, Codlea, Reghin, Orastie, Mioveni, Sighetu Marmatiei, Sfantu Gheorghe, Sighisoara, Fagaras, Comanesti, Falticeni, Targu Secuiesc, Gheorghieni.

31 decembrie 2017 - intre orele 7:00-18:00

1 ianuarie 2018 - INCHIS

2 ianuarie 2018 - intre orele 9:00-16:00

1 ianuarie: inchis

2 ianuarie: 08:00-16:00

Programul mall-urilor

Mega Mall (Pantelimon)

Promenada (Floreasca)

Afi Palace (Cotroceni)

Veranda Mall (Obor)

ParkLake Shopping Center (Titan)

Baneasa Shopping City

Sun Plaza (Piata Sudului)

Plaza Romania (Lujerului) si Bucuresti Mall (Vitan)

Programul bancilor si Postei

in zilele de 1 si 2 ianuarie 2018, toate subunitatile postale din mediul urban si rural vor fi inchise.

Ziare.

com

va prezinta programul supermarketurilor, mall-urilor, bancilor si Postei Romane in aceasta perioada.Cu prilejul Anului Nou, magazinelevor avea un program de functionare special, potrivit unui comunicat remis, astfel:Iata programul magazinelor Penny Market in perioada Anului Nou, potrivit comunicatului remisPe 31 decembrie, magazinele Cora se deschid la 07:00 sau la 08:00 si se inchid la 18:00 sau la 19:00, cu exceptia celui din Ploiesti, care se inchide la 20:00.In prima zi a anului, unitatile nu vor avea programul cu publicul, cu exceptia celui din Ploiesti, care functioneaza in intervalul 14:00-22:00.Pe 2 ianuarie, cele mai multe magazine vor fi deschise intre 10:00 si 22:00. Doar cele din Drobeta si Bratianu se vor inchide mai devreme, la 18:00, precum si cel din Bucuresti - la 20:00. Magazinele Carrefour vor avea program redus pe 31 ianuarie, de la 7:30 sau 8:00 pana la 18:00, iar pe 1 ianuarie 2018 vor fi inchise. LIDL isi asteapta clientii pe 31 ianuarie in intervalul 7:00 sau 8:00 pana la 17:00 sau 18:00, pe 1 ianuarie magazinele sunt inchise, iar pe 2 ianuarie programul incepe de la 9:00 sau 10:00 si se termina la 17:00 sau 19:00, in functie de magazin.vor fi inchise pe 1 ianuarie si vor avea program redus in a doua zi din 2018, majoritatea in intervalul 10:00-22:00.functioneaza in aceasta perioada dupa orarul:Pentru cei care raman in Capitala in perioada urmatoare,va prezinta programul marilor centre comerciale.Pe 1 ianuarie 2018, doar Grand Cinema va fi deschis intre 14:00 si 23:45, restul unitatilor vor fi inchise.Pe 2 ianuarie, magazinele vor functiona in intrvalul 10:00-22:00, iar cafenelele si restaurantele intre 10:00 si 23:00. Cinematograful va fi deschis in intervalul orar 10:00-23:45, iar hipermarketul intre 08:00 si 22:00.Pe 1 ianuarie 2018, unitatile vor fi inchise, cu exceptia Game World, care are program non-stop.In a doua zi a noului an, magazinele si hipermarketul Cora sunt deschise in intervalul orar 10:00-20:00, iar restaurantele intre 10:00 si 23:00.Pe 1 ianuarie 2018, magazinele functioneaza intre orele 14:00-21:00, restaurantele si supermarketurile pana la ora 22:00, iar cinematografele pana la ora 01:00. Pe 2 ianuarie programul incepe de la ora 10:00 pana la ora 22:00, iar zona de Foodcourt se va inchide la 23:00.Bancile nu vor avea program cu publicul pe 1 si 2 ianuarie, potrivit informatiilor obtinute deCa exceptie, unitatile din centrele comerciale si mall-uri vor fi deschise, dar vor functiona dupa programul acestora, iar activitatea va fi similara zilelor de weekend. Compania Nationala Posta Romana informeaza ca, in perioada Anului Nou, programul de lucru al subunitatilor postale va fi urmatorul: