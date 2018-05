Programul supermarketurilor, mall-urilor, bancilor si Postei in mini-vacanta de Rusalii

Ziare.

com

Duminica (27 mai) si luni (28 mai) sunt sarbatori legale si zile in care nu se lucreaza.Urmatorul weekend prelungit incepe de vineri, 1 iunie, Ziua Copilului.Apoi, urmatoarea zi libera legal va fi abia pe 15 august, de Sfanta Maria, care insa anul acesta pica intr-o miercuri Astfel, in cazul in care sunteti in Bucuresti in acest weekend prelungit, atunci puteti da o fuga in, care functioneaza dupa orarul normal.Magazine: 10:00-22:00Activitati recreative: 10:00-23:00Magazine: de la 10:00 la 22:00Cinema City: de la 16:00 la 24:00Magazine: 10:00 - 22:00Cafenele: 09:30 - 23:00Food court: 10:00 - 23:00Grand Cinema&More: 10:00 - 23:45Grand Play: 10:00 - 22:00Magazine: 10:00-22:00Cinema City: in weekend e deschis pana la 23:00, in timpul saptamanii pana la 22:00Magazine: 10:00-22:00Cinema City: pana la 23:00Restaurante & Cafenele: Duminica - Joi de la 10:00 la 23:00 si Vineri - Sambata de la 10:00 la 24:00Magazine: 10:00-22:00Food Court: pana la 24:00Magazine 10:00-22:00Magazine: 10:00-22:00Hollywood Multiplex: pana la 24:00Magazine: 10:00 - 22:00Cinema Movieplex: 10:00 - 23:00nu lucreaza duminica si luni, cu exceptia unor unitati din mall-uri si alte centre comerciale.Similar, nicinu are program cu publicul in perioada Rusaliilor, potrivit unui comunicat de presa : "In perioada Rusaliilor Ortodoxe toate subunitatile postale din mediul urban si rural vor fi inchise luni, 28 mai 2018. Ca urmare a programului anuntat, este posibil ca trimiterile postale prezentate in zilele de 25 si 26 mai 2018 sa inregistreze timpi mai mari de circulatie."Pe de alta parte,au, in general, program normal in prima si a doua zi de Rusalii. Iata unde puteti consulta programul magazinelor (click pe link):