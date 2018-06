Programul supermarketurilor, mall-urilor, bancilor si Postei in vacanta de 1 iunie

Ziare.

Ziare.com va vine in ajutor cu programul supermarketurilor, mall-urilor, bancilor si Postei Romane.In cazul in care sunteti in Bucuresti in acest weekend prelungit, atunci trebuie sa stiti cafunctioneaza dupa orarul normal si au surprize pentru cei mici.Magazine: 10:00-22:00Activitati recreative: 10:00-23:00Magazine: de la 10:00 la 22:00Cinema City: de la 16:00 la 24:00Magazine: 10:00 - 22:00Cafenele: 09:30 - 23:00Food court: 10:00 - 23:00Grand Cinema&More: 10:00 - 23:45Grand Play: 10:00 - 22:00Magazine: 10:00-22:00Cinema City: in weekend e deschis pana la 23:00, in timpul saptamanii pana la 22:00Magazine: 10:00-22:00Cinema City: pana la 23:00Restaurante & Cafenele: Duminica - Joi de la 10:00 la 23:00 si Vineri - Sambata de la 10:00 la 24:00Magazine: 10:00-22:00Food Court: pana la 24:00Program general: 10:00 - 22:00 Carrefour : 08:00-22:00Inmedio: 09:00 - 22:00Starbucks: 08:00 - 22:00McDonald's: 08:00 - 22:00Sensiblu: 10:00 - 22:00Magazine: 10:00-22:00Hollywood Multiplex: pana la 24:00Magazine: 10:00 - 22:00Cinema Movieplex: 10:00 - 23:00nu lucreaza vineri, cu exceptia unor unitati din mall-uri si alte centre comerciale.Similar, nicinu are program cu publicul de Ziua Copilului, potrivit unui comunicat de presa : "In ziua de vineri, 1 iunie, Ziua Internationala a Copilului, toate subunitatile postale din mediul urban si rural vor fi inchise".Pe de alta parte,au, in general, program normal pe 1 iunie. Iata unde puteti consulta programul magazinelor (click pe link):