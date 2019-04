Facturi mai mari la telefonie: Ministrul Comunicatiilor cere clarificari de la operatori

Ziare.

"Sunt revoltat si nu voi negocia interesele romanilor! In ultimele saptamani, remarc cresteri de preturi la tarifele in comunicatii, intr-o abordare de scumpire anticipativa, in conditiile in care OUG114/2018 cu modificarile si completarile ulterioare in sectorul telecom nu are un impact de cost imediat asupra operatorilor de telefonie mobila", scrie ministrul Comunicatiilor intr-o postare pe propria pagina de Facebook.Potrivit acestuia, amendamentele aduse recent Ordonantei 114, care vizeaza suspendarea aplicarii penalitatilor pana pe 1 septembrie 2019, pentru dezvoltarea infrastructurii de telecomunicatii fara autorizatii de constructie, reprezinta o dovada de incredere pe care autoritatile o acorda sectorului telecom, tocmai pentru a crea premisele unei dezvoltari a industriei in conditii de conformare si simplificare a procesului de obtinere a autorizatiilor de constructie."In timp ce mingea e la operatorii de telefonie, ministerul asteptand propunerile acestora de simplificare a legislatiei in domeniu precum si discutii privind si alte elemente prevazute in OUG 114/2018, milioane de abonati primesc notificari prin SMS in care sunt instiintati de cresteri de preturi.In dialogul constructiv, buna credinta a partilor este o componenta esentiala in atingerea scopului propus! In acest sens, astept ca alaturi de clarificari privind recentele scumpiri sa primesc din partea operatorilor si modele de tarifare care sa aiba ca rezultat reducerea preturilor pentru abonati! Punctul meu de inflexiune in negociere este interesul romanilor!", scrie ministrul Petrescu. Ordonanta de urgenta 114 din 29 decembrie 2018 a instituit taxe noi pe cifra de afaceri pentru sectorul energetic si telecom, precum si taxe pe activele din sistemul bancar. Potrivit documentului, in sectorul telecom, companiile vor plati o contributie de 3% din cifra de afaceri, fata de 0,4% anterior.