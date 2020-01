De ce ar vrea Meghan Markle si printul Harry sa se mute in Canada

Ziare.

Desi nu au precizat unde anume vor locui in America de Nord, Canada, tara in care Meghan Markle a plecat deja, este cea mai probabila alegere, iar jurnalistii de la BBC scriu despre motivele pe care ducele si ducesa de Sussex le-ar putea avea pentru a se stabili aici.Nascuta in SUA, Meghan Markle are legaturi foarte stranse cu Canada. A petrecut sase ani in Toronto, in timp ce filma serialul "Suits", si s-a intalnit aici de mai multe ori cu Harry, inainte de a-l urma in Marea Britanie, unde i-a devenit sotie.In general, ceea ce Canada ii poate oferi cuplului regal este un nivel de intimitate si de lipsa de formalitate care nu le este permis in Marea Britanie, scriu jurnalistii britanici.Nu exista aici aceeasi cultura a tabloidelor si a paparazzilor ca in Marea Britanie si SUA. Canada le poate oferi in plus mai multe locuri retrase, in care se pot ascunde de blitzul aparatelor de fotografiat. Si nu vorbim despre cabane modeste de prin paduri, ci de proprietati de lux amplasate pe malul unor lacuri ca oglinda, greu accesibile pentru eventualele convoaie de fotografi.Graitor in acest sens este faptul ca cei doi au petrecut sase saptamani pe Insula Vancouver fara sa fie deranjati de niciun paparazzi.De altfel, nu ar fi singurii membri ai familiei regale britanice care manifesta o preferinta pentru Canada. De exemplu, printul Andrew, unchiul lui Harry, asociat cu scandalul in care este implicat miliardarul american Jeffrey Epstein, a petrecut sase luni la Scoala Colegiului Lakefield si a pastrat de-a lungul timpului o stransa legatura cu membrii comunitatii de aici.Inainte de 1952, toti guvernatorii generali ai Canadei erau membri ai aristocratiei britanice si exista speculatii conform carora printul Harry ar putea continua traditia.In ceea ce priveste parerea canadienilor despre eventuala mutare a cuplului regal in tara lor, in general, acestia sunt incantati de idee. Unii sunt chiar dispusi sa indulceasca aceasta optiune, asa cum este cazul lantului de cafenele Tim Hortons, care a anuntat ca le va oferi celor doi cafea gratis pe viata, oferta de altfel aspru criticata de militantii pentru drepturile oamenilor de rand.C.S.