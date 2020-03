Ducii de Sussex au participat la Londra la una dintre ultimele lor indatoriri regale (Video)

Ziare.

Harry si Meghan, a caror iesire din familia regala britanica a fost denumita "Megxit" de mass-media britanice, au participat la o decernare de premii care recompenseaza reusitele sportive ale unor militari care au fost raniti la datorie.In mijlocul unei ample atentii mediatice, cuplul a conversat insufletit cu cei prezenti la evenimentul desfasurat in Mansion House, din London City (centrul financiar).A fost una dintre ultimele indatoriri oficiale pe care ducii le indeplinesc ca membri ai familiei regale, inainte de a parasi definitiv Marea Britanie in data de 31 martie si de a se stabili in Canada si de a cauta un mod de a deveni independenti din punct de vedere financiar.Printul Harry, avand la activ o cariera militara de 10 ani si o misiune in Afganistan, va pastra titlul de locotenent de armata dupa ce se va retrage din viata publica, insa rangurile sale militare onorifice vor fi suspendate, conform acordului de renuntare.In pofida serii ploioase din Londra, un mare numar de persoane s-au adunat in jurul Mansion House pentru a-i vedea pe Harry si Meghan, care au venit in Marea Britanie fara fiul lor Archie, care nu a implinit inca un an si care a ramas in Canada in ingrijirea unei bone.La inmanarea premiilor, printul Harry s-a declarat "mandru" ca si-a slujit tara si pe regina Elisabeta a II-a, bunica sa, facand aluzie la trecutul sau militar.Pe ducii de Sussex ii asteapta si alte evenimente luna aceasta, precum inaugurarea vineri de catre Harry a muzeului Silverstone (din afara Londrei) din cadrul circuitului de Formula Unu, alaturi de pilotul britanic Lewis Hamilton.Se asteapta, de asemenea, ca printul sa participe pe 9 martie la o slujba religioasa la Westminster Abbey din Londra, alaturi de regina, pentru a sarbatori Ziua Commonwealth-ului (Comunitatea Natiunilor).