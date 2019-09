Dupa un val de critici, printul Harry si Meghan renunta la avionul regal pentru o calatorie in Africa

Ziare.

Decizia vine dupa ce in luna august, acestia au fost criticati si acuzati de ipocrizie ca au folosit avionul privat in timp ce militeaza pentru protectia mediului, arata CNN Aceasta va fi prima calatorie oficiala ca familie, Meghan intorcandu-se din concediul de maternitate si reluand activitatea umanitara.Astfel, ducele si ducesa de Sussex vor merge impreuna spre Africa de Sud, dar Harry va vizita si Angola, Malawi si Botswana intre 23 septembrie si 2 octombrie, a anuntat, vineri, Palatul Buckingham. In acest timp, Meghan se va intalni cu antreprenori femei, cu academicieni, cu lideri ai comunitatilor locale si va participa la discutii cu tinere despre viitorul tarilor lor.Luna trecuta, cei doi au fost criticati ca au folosit avionul privat pentru a merge in sudul Frantei si in Ibiza, la doar cateva zile distanta. ONG-urile de mediu i-au acuzat pe cei doi de ipocrizie, spunand ca acest gest contrazice pozitia lor publica in privinta schimbarilor climatice, avand in vedere ca zborurile cu avionul sunt responsabile pentru 2% din emisiile globale.Citeste si Printul Harry spune ca nu va avea mai mult de doi copii, pentru a proteja planeta A.G.