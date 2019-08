Nigel Farage i-a criticat pe printul Harry si Meghan Markle. A ironizat-o si pe "supraponderala" regina-mama

Ziare.

Discursul lui Farange de la conferinta Conservative Political Action din Sydney, de la care presa a fost exclusa, a cuprins opiniile sale despre Brexit, media partinitoare si Natiunile Unite, insa si-a rezervat cele mai aspre critici pentru membrii familiei regale, inclusiv printii Charles si Harry, dar si regina-mama.Liderul partidului Brexit a fost laudativ la adresa reginei - "uimitoare, femeie inspirata, avem noroc sa o avem" - dar i-a atacat pe fiul ei, nepotul si mama, scrie The Guardian."Cand vine vorba despre fiul ei, cand vine vorba de baietelul Charlie si schimbarile climatice, oh, draga, oh, draga. Mama sa, Majestatea Sa regina-mama, era o bautoare de gin, putin supraponderala, care a trait 101 ani. Tot ce pot sa spun este ca baietelul Charlie are acum 70 de ani... fie ca regina sa traiasca mult, mult timp".Mai tarziu, ca raspuns la o intrebare despre alegerea femeilor de a nu avea copii din cauza schimbarilor climatice, el a comentat decizia printului Harry si a lui Maghan Markle de a avea doar doi copii. "Daca vreau ca regina sa traiasca mult timp pentru a-l impiedica pe baietelul Charlie sa devina rege, vreau ca baietelul Charlie sa traiasca si mai mult si William sa traiasca pentru totdeauna ca sa-l impiedice pe Harry sa devina rege", a spus Farage."Infiorator! Iata-l pe Harry, acest tanar curajos, plictisitor, care intra in necazuri, aparand la petreceri nepotrivit imbracat, band prea mult si cauzand tot felul de scandaluri. Si, apoi, ca ofiter britanic care a fost in Afganistan.El a fost cel mai popular membru al familiei regale dintr-o generatie mai tanara pe care l-am vazut in 100 de ani"."Si apoi a intalnit-o pe Meghan Markle si a cazut de pe stanca. Ni s-a spus in ultima saptamana ca Meghan si Harry vor avea doar doi copii... si am ignorat complet toti problema reala cu care se confrunta Pamantul, si anume faptul ca populatia globului a explodat si nimeni nu indrazneste sa vorbeasca despre asta, nimeni nu indrazneste sa se confrunte cu asta, insa este irelevant daca printul Harry va avea doi copii dat fiind faptul ca exista 2,6 miliarde de chinezi si indieni pe Pamant".Aluzia lui Farange la "imbracamintea nepotrivita" a lui Harry a fost legata de faptul ca in 2005 printul a fost fotografiat la o petrecere in uniforma nazista.Harry este al saselea in linia succesorala la tronul Marii Britanii, dupa printul Willian si copiii sai si nu-i va urma automat fratelui sau la regenta.