Nunta printului Harry cu Meghan Markle a fost evaluata la 32 de milioane de lire

Ziare.

com

Expertii de la firma de planificare a nuntilor Bridebook estimeaza ca nunta regala de sambata ar fi costat in jur de 32 de milioane de lire sterline, iar cea mai mare parte a costurilor ar fi pentru securitatea evenimenutului."Chiar daca nunta printului William si a lui Kate Middleton a fost mai mare si a avut loc la Westminster Abbey, securitatea pentru nunta lui Harry si Meghan a costat mai mult, din cauza nivelului ridicat de amenintare terorista", spun specialistii.Alte costuri includ faptul ca Windsor a trebuit sa fie blocata pentru aceasta zi, cu o prezenta masiva a autoritatilor, precum si controlul multimii si restrictiile plasate in magazine si restaurante.Expertii de la compania Bridebook au calculat cateva dintre costurile-cheie a nuntii regale.Specialistii estimeaza ca aproximativ 90.000 de lire ar fi fost cheltuite pentru cele 20 de trompete placate cu argint care au anuntat evenimentul, 50.000 de lire sterline pentru tortul de la Violet Bakery din estul Londrei, 110.000 de lire sterline pe flori pentru a impodobi culoarul Capelei Sfantului Gheorghe la Castelul Windsor si in Sala Mare a Sfantului Gheorghe, 300.000 de lire sterline pentru inchirierea spatiului unde a avut loc receptia, in cartierul Frogmore House, 26.000 de lire sterline pe mancarea celor 2.640 de membri ai publicului care au fost invitati, 30 milioane de euro pentru masurile de securitate si intre 300.000 si 400.000 de dolari pe rochia lui Meghan.Printul Harry al Marii Britanii si fosta actrita americana Meghan Markle s-au casatorit sambata, la capela Saint George din Windsor.