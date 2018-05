Nunta regala: Cum arata si cine a creat rochia de mireasa a lui Meghan Markle (Galerie foto)

Foto: Hepta.ro

Meghan Markle si Clare Waight Keller au colaborat indeaproape la designul rochiei, de o eleganta clasica, potrivit contului de Twitter al palatului Kensington, resedinta oficiala a printului Harry.Rochia este alba, cu guler barcuta si maneci stramte, trei sferturi. Partea din spate a fustei se largeste, avand pe dedesubt o jupa din organza de matase.Markle a dorit ca tinuta sa includa simbolurile celor 53 de state membre Commonwealth, motiv pentru care voalul ei, cu o lungime de cinci metri, realizat din tul de matase, este brodat manual cu flori specifice fiecaruia.In plus, Markle a selectat doua flori preferate, una britanica si una americana.Voalul este sustinut de o tiara din platina cu diamante care i-a apartinut reginei Mary si i-a fost imprumutata miresei de regina Elizabeth. Tiara a fost realizata in 1932, iar brosa centrala dateaza din 1893.Mireasa poarta cercei si bratara marca Cartier, iar pantofi sunt marca Givenchy.Buchetul miresei contine si cateva flori culese de printul Harry din gradina lor privata de la palatul Kensington si a fost conceput de Philippa Craddock.Ceremonia de casatorie a printului Harry si a lui Meghan Markle a avut loc la capela Saint George din Windsor.Aproximativ 600 de persoane au fost invitate la ceremonia de casatorie a cuplului format din printul Harry al Marii Britanii, in varsta de 33 de ani, si Meghan Markle, in varsta de 36 de ani.Printul Harry si logodnica sa, Meghan Markle, au o relatie din iulie 2016 si s-au logodit in noiembrie 2017.