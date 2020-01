Printul Harry a ajuns in Canada pentru o noua viata, ''mai independenta''

Ziare.

La mai putin de doua saptamani dupa anuntul soc al ducelui si ducesei de Sussex de a se retrage din familia regala , pentru a deveni mai independenti, si la doua zile dupa acordul anuntat de regina Elisabeta a II-a, printul Harry a aterizat la Vancouver, purtand o caciula pe cap si o geanta aruncata neglijent pe umar, potrivit imaginilor publicate de Daily Mail.El a luat apoi un alt zbor catre insula Vancouver, unde Meghan si Archie il asteptau in casa in care locuiesc de mai multe saptamani si unde familia princiara a petrecut sarbatorile de sfarsit de an.Sky News a prezentat imagini cu printul urcandu-se grabit intr-un sedan cenusiu care il astepta si care apoi a plecat sub escorta politiei, relateaza AFP.Harry s-a intalnit cu sotia sa Meghan, care s-a intors in Canada a doua zi dupa anuntul retragerii cuplului si care de atunci a fost vazuta de mai multe ori mergand in vizita la diverse asociatii.Ducele de Sussex a parasit Regatul Unit luni seara, dupa unul dintre ultimele sale angajamente oficiale in calitate de membru al familiei regale, a anuntat cotidianul britanic Daily Telegraph. Harry a avut o aparitie consistenta la summit-ul Regatul Unit - Africa destinat investitiilor de la Londra, unde s-a intalnit cu mai multi sefi de stat africani si s-a intretinut in privat cu prim-ministrul Boris Johnson.Plecarea sa in Canada marcheaza o prima etapa a unei "vieti mai independente". Regina Elisabeta a II-a a declarat ca le "sustine" dorinta si a anuntat sambata un acord cu nepotul ei, al saselea in ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, si cu fosta actrita americana.Ruptura, care va deveni oficiala in primavara, va fi mai dura decat sperau ducele si ducesa de Sussex, care nu vor mai putea utiliza titlurile de "altete regale" , nu vor mai beneficia de fonduri publice si nu o vor mai reprezenta oficial pe suverana de 93 de ani. Harry va trebui, de asemenea, sa renunte la functiile sale militare, la care tinea foarte mult.Exprimandu-se public pentru prima data dupa criza pe care a provocat-o in monarhia britanica, Harry a recunoscut duminica seara ca simte "o mare tristete": "Speranta noastra a fost de a continua sa o slujim pe regina, Commonwealth-ul si asociatiile mele militare, fara finantare publica. Din pacate, acest lucru nu a fost posibil", a spus printul Harry.