Printul Harry si ducesa Meghan Markle renunta la rangul de membri "seniori" ai familiei regale

Acestia au precizat intr-un comunicat citat de BBC ca vor sa isi imparta timpul intre Marea Britanie si America de Nord.Intr-o declaratie publicata de Palatul Buckingham, cuplul a spus ca intentioneaza sa "isi configureze un nou rol progresiv in cadrul acestei institutii".De asemenea, cei doi au precizat ca vor sa devina "independenti din punct de vedere financiar"."Intentionam sa renuntam la statutul de membri seniori ai Familiei Regale si sa muncim pentru a deveni independenti din punct de vedere financiar, dar vom continua sa o sustinem deplin pe Majestatea Sa Regina.Cu incurajarea dvs., in special in ultimii ani, ne simtim pregatiti sa facem acest pas", potrivit sursei citate.Printul Harry si sotia sa au mai spus ca vor sa isi imparta timpul intre Marea Britanie si America de Nord, in timp ce vor continua sa isi onoreze datoria fata de regina si Commonwealth."Acest echilibru geografic ne va permite sa-l crestem pe fiul nostru cu o apreciere pentru traditia regala in care s-a nascut, oferind in acelasi timp familiei noastre spatiul necesar pentru a ne concentra pe urmatorul capitol, inclusiv lansarea noii noastre organizatii caritabile", se mai arata in declaratie.In fine, cei doi au mai transmis ca asteapta cu nerabdare sa faca publice detaliile acestui "nou pas interesant", in timp ce vor continua colaborarea cu Majestatea Sa Regina, Printul de Wales si Ducele de Cambridge."Pana atunci, va rugam sa acceptati cele mai profunde multumiri pentru sprijinul acordat", conchide documentul.A.D.