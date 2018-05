Printul Harry si ducesa Meghan trebuie sa returneze cadouri de nunta de 8 milioane de euro

Ziare.

Harry si Meghan au primit cadouri din partea prietenilor si a unor personalitati care au dorit astfel sa celebreze uniunea lor, potrivit gala.fr. Insa alte sute de cutii si colete au fost trimise de companii celebre.Reprezentantii cuplului sunt acum obligati sa faca un triaj si sa returneze cadourile care ar fi facut din ducele si ducesa de Sussex adevarate manechine.De exemplu, compania Bags of Love le-a trimis doua costume de baie asortate in speranta ca aceste piese de vestimentatie vor fi purtate la plaja, in timpul lunii de miere, de cei doi.Palatul Kensington, resedinta oficiala a cuplului, urmeaza niste reguli stricte privind cadourile, iar membrii familiei regale nu trebuie sa primeasca drept daruri produse de care apoi companiile sa se poata folosi pentru a-si face reclama.De altfel, Harry si Meghan le-au cerut tuturor sa nu le ofere cadouri cu ocazia casatoriei, ci sa faca donatii unor asociatii caritabile Printul Harry al Marii Britanii, in varsta de 33 de ani, si fosta actrita americana Meghan Markle, in varsta de 36 de ani, s-au casatorit pe 19 mai , iar ceremonia a fost una impresionanta, traditionala, presarata cu elemente moderne, care s-a desfasurat sub privirile lumii intregi.Printul Harry, fiul cel mic al printului mostenitor Charles, si Meghan Markle au o relatie din iulie 2016 si s-au logodit in noiembrie 2017