Printul Harry si Meghan isi petrec Craciunul departe de familia regala. O fotografie de peste ocean

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl - The Queen's Commonwealth Trust (@queenscomtrust) December 23, 2019

Imaginea festiva, realizata in alb-negru, ii infatiseaza pe Harry si Meghan asezati langa bradul de Craciun, zambind, iar Archie, in varsta de sapte luni, in prim-plan, privind spre obiectivul aparatului de fotografiat, informeaza marti Press Association.Felicitarea nu a fost prezentata oficial pe niciun canal de comunicare al familiei regale si a aparut mai intai pe un cont de Twitter neoficial, denumit The Queen's Commonwealth Trust."Va oferim cea mai draguta felicitare de Craciun din partea presedintelui si vicepresedintelui nostru, ducele si ducesa de Sussex", se mentioneaza in textul care insoteste imaginea, publicata in format, cu luminite care sclipesc in bradul de Craciun.Copii ale acestei imagini, realizate de prietena cuplului princiar Janina Gavankar, au fost trimise luni prin e-mail prietenilor si angajatilor, iar mai multe exemplare tiparite au fost expediate familiei.O purtatoare de cuvant a ducelui si ducesei de Sussex a confirmat autenticitatea fotografiilor pentru agentia de stiri Press Associated.Printul Harry si sotia sa, Meghan, se afla in prezent in Canada, unde vor petrece o vacanta de sase saptamani in perioada sarbatorilor de iarna.Ducesa de Sussex, o fosta actrita, a trait si a lucrat in Toronto in perioada in care a jucat in popularul serial de televiziune "Suits", iar cuplul princiar a fost surprins intr-o fotografie devenita ulterior celebra, realizata atunci cand Meghan a asistat alaturi de Harry, care pe atunci ii era iubit, la Invictus Games, desfasurate in acest oras canadian in 2017.Cel mai probabil, ducele si ducesa de Sussex au sarbatorit Thanksgiving, marcat anul acesta pe 28 noiembrie, alaturi de mama ducesei, Gloria Ragland.Reprezentantii cuplului princiar au anuntat ca ducele si ducesa de Sussex nu vor sarbatori Craciunul alaturi de ceilalti membri ai familiei regale pe domeniul Sandringham, intrucat se afla intr-o vacanta.