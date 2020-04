Printul Harry si Meghan Markle au decis ca nu vor mai colabora cu mai multe publicatii britanice: Stop click bait-ului si denaturarii!

Ziare.

com

Cuplul, care s-a mutat recent in California, le-a trimis, duminica noapte, editorilor publicatiilor The Sun, The Mirror, Daily Mail, Daily Express si site-urilor afiliate, o scrisoare prin care ii avertizeaza ca nu vor mai colabora pentru articolele lor.Informarea vine la cateva saptamani dupa ce Harry si Meghan Markle au renuntat la indatoririle oficiale din cadrul familiei regale britanice.Reprezentantul lor a spus ca cei doi au luat aceasta decizie din cauza articolelor "false si invazive" aparute.Harry si Meghan au subliniat ca refuza "sa se ofere ca moneda de schimb pentru o economie a click bait-ului si denaturarii".Astfel, nici ei si nici cei din echipa de PR nu vor raspunde solicitarilor venite din partea reprezentantilor acestor publicatii.Scrisoarea, redactata de un purtator de cuvant, arata: "Este foarte ingrijorator ca o influenta parte a media, pe parcursul mai multor ani, a cautat sa se protejeze de responsabilitatea pentru ceea ce scrie sau spune - chiar daca stie ca este ceva fals, distorsionat sau invaziv. Cand puterea este apreciata fara responsabilitate, increderea pe care o avem in aceasta industrie atat de necesara este degradata"."Este un cost uman real in acest fel de a face afaceri si afecteaza fiecare colt al societatii (...). Ducele si ducesa de Sussex au vazut cum vietile oamenilor pe care ii cunosc, dar si ale unor straini, au fost distruse fara vreun motiv decat faptul ca barfele obscene cresc veniturile din publicitate", se mai arata in scrisoare.Printul Harry si Meghan Markle sustin ca suspendarea legaturii cu tabloidele nu reprezinta incheierea legaturilor cu publicul sau "cenzurarea relatarilor corecte"."Presa are tot dreptul sa scrie si sa aiba o parere despre ducele si ducesa de Sussex, buna sau rea. Dar nu poate fi bazata pe o minciuna".Ei vor continua sa colaboreze cu alte publicatii si reprezentanti ai presei.Decizia de acum se aplica doar celor patru ziare, editiilor lor de weekend si site-urilor asociate.Saptamana aceasta este programata o audiere in procesul pe care Markle l-a intentat Mail on Sunday in urma publicarii unei scrisori scrise ducesei de catre tatal ei.