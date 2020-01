Printul Harry vorbeste despre o mare tristete: Am vrut sa auziti adevarul de la mine

Ziare.

"Decizia pe care am luat-o pentru mine si sotia mea nu a fost luata usor", ci dupa "luni de discutii, care au urmat unor ani de provocari", explica ducele de Sussex intr-un discurs sustinut in fata invitatilor la un dineu caritabil de la Londra scuzandu-se ca nu a procedat intotdeauna bine, relateaza AFP, dpa si Reuters.Palatul Buckingham si regina Elisabeta a II-a au anuntat, sambata, ca Harry si Meghan nu vor mai utiliza titlurile de "altete regale" si nu vor mai beneficia de fonduri publice, in cadrul unui acord pentru a pune capat crizei declansate de cuplu, dupa ce a anuntat ca vrea sa-si reduca indatoririle si sa petreaca mai mult timp in America de Nord.In discursul sau de la dineul caritabil organizat de organizatia Sentebale, Harry a spus ca rezultatul final nu a fost cel pe care si l-a dorit."Speranta noastra a fost de a continua sa o slujim pe regina, Commonwealth-ul si asociatiile mele militare fara finantare publica. Din pacate, acest lucru nu a fost posibil", a spus printul Harry, care era al saselea in ordinea succesiunii la tron."Am acceptat acest lucru stiind ca nu schimba cine sunt sau cat sunt de dedicat. Dar sper ca asta va ajuta sa intelegeti la ce s-a ajuns, ca ma voi retrage din tot ceea ce am cunoscut vreodata pentru a face un pas inainte spre ceea ce sper ca va fi o viata mai linistita", a adaugat el.Potrivit acordului, Harry va ramane print si el si sotia sa isi vor pastra titlurile de duce si ducesa de Sussex, intr-un moment in care incep o noua viata impartita intre America de Nord si Marea Britanie, dar nu vor participa la evenimente ceremoniale sau vizite regale."Am vrut sa auziti adevarul de la mine, atat cat il pot impartasi, nu ca print, sau duce, ci pur si simplu ca Harry, aceeasi persoana pe care multi dintre voi ati urmarit-o crescand in ultimii 35 de ani, dar cu o perspectiva mai clara", a mai spus printul."Regatul Unit este casa mea si locul pe care il iubesc. Asta nu se va schimba niciodata. (...) Simt o mare tristete pentru ca s-a ajuns la asta", a afirmat el.