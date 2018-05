Nunta printului Harry cu Meghan Markle: Cat costa uriasa desfasurare de forte pentru protejarea participantilor

Ziare.

com

Mai mult de 3.000 de politisti vor patrula printre oamenii care asteapta sa vada cuplul regal cum defileaza dupa ceremonie, transmite Business Insider De asemenea, zeci de agenti vor lucra sub acoperire, iar o echipa de lunetisti va fi amplasata pe acoperisurile cladirilor din apropierea locului in care are loc nunta.Reamintim ca ceremonia religioasa are loc, sambata, la Capela St. George de pe domeniul Castelului Windsor , unde printul Harry a fost botezat.Mireasa va fi condusa de Protopopul de Windsor, David Conner, iar arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, va oficia ceremonia juramintelor.Printul Harry urmeaza sa decida daca va purta verigheta. Fratele lui, William, a ales sa nu poarte un astfel de inel.Daca departamentul administrativ al Palatului Buckingham este responsabil cu organizarea nuntilor regale, de data aceasta Harry si Markle sunt cei care se ocupa de ceremonie. Totusi, ei sunt consiliati de secretarul privat al printului, Edward Lane Fox. Biroul administrativ este insarcinat cu aspectele ceremoniale ale zilei.Ceremonia religioasa, muzica, florile, decoratiunile si receptiile sunt platite de familia regala.