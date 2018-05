Nunta regala. Printul Henry si Megan Merkle au zis "DA!"

UPDATE 15:40

Prince Harry said "you look amazing" and "I'm so lucky" when he saw Meghan at the #RoyalWedding https://t.co/Z2ezUmzsjg pic.twitter.com/g9hzLRlSDv - BuzzFeed (@BuzzFeed) May 19, 2018

A post shared by Prince harry+ Meghan Markle (@harry.meghan) on May 19, 2018 at 4:05am PDT

Sursa: Antena 3

A post shared by Cuenta Oficial de iHOLA! TV (@holatv) on May 19, 2018 at 4:15am PDT

Prince Harry waits for Meghan Markle alongside his brother Prince William. #RoyalWedding #7News pic.twitter.com/9kRjFjhoPs - 7 News Sydney (@7NewsSydney) May 19, 2018

Ms. Meghan Markle's wedding dress has been designed by the

acclaimed British designer, Clare Waight Keller. Ms. Waight Keller last year

became the first female Artistic Director at the historic French fashion house Givenchy. - Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

Printul Charles a condus-o pe mireasa la altar, de vreme ce tatal ei nu a ajuns la nunta.Cu o zi inainte de marele moment, Meghan Markle a spus ca se simte minunat, in timp ce printul Harry a sustinut ca este relaxat.Corespondentul BBC la fata locului a transmis ca sute de oameni si-au petrecut noaptea in strada pentru a-i vedea indeaproape pe miri.Mai mult, cuplul a incalcat cateva traditii, mai mici (tortul e diferit fata de ce se ofera de obicei invitatilor la o nunta regala din UK) sau mai mari (cum ar fi corul gospel de la ceremonia religioasa) ori chiar iesite din comun (1.200 de oameni din public asista la eveniment de pe domeniul Castelului Widsor).La capela, 600 de invitati au fost prezenti pentru a-i vedea pe fericitii miri cum isi spun juramintele. Regina Elisabeta a II-a este ultimul membru al familiei regale care a ajuns la fata locului (vezi AICI programul complet).Ceremonia a fost tinuta de David Conner, diacon de Windsor, iar Justin Welby, arhiepiscop de Canterbury si lider spiritual al Bisericii Anglicane, a oficiat secventa ceremoniala in timpul careia au avut loc juramintele de credinta. Mai mult, episcopul afro-american Michael Curry, liderul Bisericii Episcopale, a sustinut un discurs la finalul slujbei religioase.Plimbarea cu caleasca s-a incheiat iar printul Harry si Meghan Merkle au ajuns la castelul Windsor. Urmeaza receptia si petrecerea. La cele doua evenimente presa nu are acces.Cei doi tineri casatoriti au urcat intr-o caleasca cu care vor face o plimbare prin multimea adunata sa ii vada. Cuplul se va plimba cam 25 de minute parcurgand promenada Long Walk, iar apoi toata lumea merge la receptia care are loc la organizata in St. George Hall, o uriasa sala de banchete din Apartamentele de Stat amenajate in Castelul Windsor. Seara, petrecerea se tine la Frogmore House, la care vor fi prezenti 200 de invitati.Ceremonia religioasa s-a incheiat. Printul Harry si Megan au iesit din Catedrala si s-au sarutat in fata multimii.Cei doi isi spun juramintele.Meghan Merkle si printul Charles au zis "DA"!Meghan Merkle a intrat singura in capela si a inceput sa paseasca spre altar. Dupa putin timp i s-a alaturat printul Charles, tatal printului Harry, care a condus-o pana in fata altarului, unde o asteapta printul Harry, pe o muzica exceptionala. Dupa terminarea interpretarii, incepe ceremonia religioasa.Regina Elisabeta a II-a a ajuns la Castelul Windsor. Este imbracata intr-un costum de culoare verde praz, iar la palarie are o funda de culoare mov.Printul Henry a intrat in capela, alaturi de fratele sau, printul William , care ii este cavaler de onoare.Mireasa a pornit spre capela. Ea se afla intr-o masina vintage marca Rolls Royce si poarta un voal alb. De asemenea, rochia e tot alba.Meghan Markle va purta pe deget o verigheta lucrata din aur galez primit in dar de la regina Elisabeta a II-a, in timp ce verigheta printului Harry va fi din platina, conform unui comunicat al Palatului Buckingham.Oaspetii au inceput sa ajunga la capela. Printre cei 600 de invitati de seama se numara Oprah Winfrey, George Clooney si David Beckham, precum si membrii familiilor celor doi miri. De asemenea, nu mai putin de 2.640 de spectatori vor urmari ceremonia de pe domeniul Castelului Windsor.Potrivit unui comunicat al Casei Regale, Harry si Meghan primesc titlul de Duce si Ducesa de Sussex.Sute de oameni s-au trezit dis-de-dimineata si au urcat in tren pentru a ajunge la fata locului, care deja pare a fi un furnicar.