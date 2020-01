Retragerea printului Harry: Ce spune printul William despre decizia fratelui sau

Ziare.

Ducele de Cambridge si-a exprimat tristetea pentru tensiunile care exista intrel el si fratele sau. Declaratia vine cu putin timp inainte de intrunirea de urgenta a familei regale britanice, in care se va discuta despre situatia ducilor de Sussex, care au anuntat, miercuri, ca renunta la rangul de membri "seniori" ai familiei regale."Am fost alaturi de fratele meu toata viata si nu mai pot face acesta de acum. Suntem entitati separate", i-a spus printul William unui prieten de-al sau, conform The Guardian "Sunt trist din aceasta cauza. Tot ce putem face, tot ce pot face eu este sa incerc sa ii sustin (pe Harry si Meghan - n.red.) si sa sper ca atunci cand va fi cazul sa fim pe aceeasi lungime de unda. Vreau ca toata lumea sa faca parte din aceeasi echipa", ar mai fi afirmat ducele de Cambridge.Precizam ca astazi familia regala britanica se reuneste de urgenta pentru a discuta despre aceasta situatie Vor fi prezenti regina Elisabeta a II-a, printul Charles, printul William si printul Harry. Ducesa de Sussex - adica Meghan Markel - e in Canada si va participa la discutie prin telefon.In ultimele zile, in sanul familiei regale au avut loc discutii intense, dupa ce printul Harry si Meghan Markel au anuntat ca renunta la rangul de membri senori ai familiei regale. In acest fel, Harry renunta si la locul sau din linia de succesiune la tron, dar si la banii pe care familia sa ii primea, in virtutea acestei pozitii. De ce se retrage tanarul cuplu din viata publica ? Printul Harry si sotia sa au transmis ca vor sa isi imparta timpul intre Marea Britanie si America de Nord, in timp ce vor continua sa isi onoreze datoria fata de regina si Commonwealth."Acest echilibru geografic ne va permite sa-l crestem pe fiul nostru cu o apreciere pentru traditia regala in care s-a nascut, oferind in acelasi timp familiei noastre spatiul necesar pentru a ne concentra pe urmatorul capitol, inclusiv lansarea noii noastre organizatii caritabile", se arata in declaratia celor doi.In fine, cei doi au mai transmis ca asteapta cu nerabdare sa faca publice detaliile acestui "nou pas interesant", in timp ce vor continua colaborarea cu Majestatea Sa Regina, printul de Wales si ducele de Cambridge."Pana atunci, va rugam sa acceptati cele mai profunde multumiri pentru sprijinul acordat", conchide documentul.Ramane de vazut ce decizii va lua familia regala britanica, in urma discutiilor de luni.