Printii William si Harry denunta zvonurile din presa britanica privind un presupus dezacord intre ei

Presa britanica a evocat presiunile la care ar fi fost supusi Harry si Meghan Markle si care i-ar fi determinat sa se retraga din rolul de "seniori" ai familiei regale."In ciuda negarilor evidente, o poveste falsa este vehiculata astazi in ziarele din Marea Britanie prin care este speculata relatia dintre ducele de Sussex si ducele de Cambridge (...) Pentru frati care impartasesc o atentie profunda in legatura cu probleme privind sanatatea mintala, folosirea acestui limbaj tabloidizat este ofensator si poate periculos", au anuntat cei doi fii ai printului Charles si al prinsesei Diana, in momentul in care familia regala incearca sa rezolve o criza provocata de dorintele de independenta ale printului Harry si ale sotiei sale Meghan.Acest comunicat a fost transmis cu cateva ore inainte de intalnirea care ar avea loc dupa-amiaza , la Sandrigham, la care membrii familiei regale vor incerca sa gaseasca o solutie cu privire la dorinta de independenta a lui Harry si Meghan.Este prima intalnire fata in fata a printului Harry, 35 de ani, cu bunica sa, regina Elizabeta a II-a, de la anuntul-soc de saptamana trecuta prin care a subliniat ca vrea sa-si castige "independenta financiara" si sa traiasca o parte din an in America de Nord, fara insa a intoarce cu totul spatele monarhiei.Atmosfera risca sa fie tensionata in familia regala, "ranita" potrivit presei, care a fost surprinsa de anuntul cuplului, scandal care aminteste de abdicarea in 1936 a regelui Eduard al VIII-lea pentru a se casatori cu Wallis Simpson, o americana divortata - la fel ca Meghan.