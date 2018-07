Printul William si Kate Middleton isi boteaza astazi cel de-al treilea copil

Ziare.

Ceremonia de botez a printului Louis este programata luni dupa masa la capela regala din palatul St.James din Westminster, locul de care sunt legate de secole evenimentele religioase ale Casei Regale britanice.Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, este cel care oficiaza luni ceremonia. Evenimentul ar fi prima manifestare publica la care printul William si Kate, Ducele si Ducesa de Cambrige, Printul George si Printesa Charlote apar ca familie, arata Express.Citeste si Casa Regala a facut publice poze dragalase cu printul Louis si sora lui mai mare (Foto) Lista invitatilor inca nu a fost facuta publica, dar presa britanica speculeaza ca Regina Elisabeta ar urma sa participe cu toate ca nu este atat de sigur ca sotul sau, Ducele de Edinburgh, va fi prezent. Acesta s-a retras din indatoririle regale in mai 2017, totusi a mai fost prezent din cand in cand la evenimente publice alaturi de Regina.Nasii copilului urmeaza sa fie anuntati in timpul ceremoniei care va dura 40 de minute. Fratii mai mari ai printului, George si Charlote, au avut cate sapte si, respectiv, cinci nasi, alesi dintre apropiatii familiei. Botezul regal este vazut ca o ceremonie intima, la botezul printului George, din 2013, fiind invitate 22 de persoane, iar la cel al printesei Charlotte, in 2015, fiind prezenti 30 de oaspeti.Dintre traditiile familiei regale pe care presa britanica se asteapta sa le vada reluate la St. James se numara folosirea baptisteriului sau cristelnitei Lily Font, care a fost folosit pentru a pastra apa de botez a membrilor familiei regale in ultimii 178 de ani. Conceput de Printul Albert in 1840, acesta este inclus intre bijuteriile coroanei fiind realizat din argint aurit. Pentru ceremonie ar urma sa fie transportat la capela de la Turnul Londrei, arata Daily Star.Si apa folosita pentru botez este speciala, obiceiul familiei regale fiind sa aduca apa din raul Iordan. Una dintre vedetele ceremoniilor anterioare este un carucior de epoca acelasi in care au fost plimbati dupa botez fratii micului Louis. Potrivit presei britanice acelasi carucior apare in imaginile care ii infatisau pe Printul Andrew, ducele de York si pe Printul Edward, Conte de Wessex in anii '60.Printul Louis, al treilea copil al Printului William si al sotiei sale Kate s-a nascut pe 23 aprilie. Botezul are loc la capela regala unde au fost celebrate nuntile Reginei Victoria cu printul Albert sau cea a Regelui George al V-lea cu regina Mary.