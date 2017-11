Cat costa inelul de logodna pe care printul Harry i l-a oferit actritei Meghan Markle

Ziare.

com

Este unul facut la comanda, iar la designul sau a contribuit Harry personal. Bijuteria contine diamante ce au apartinut printesei Diana, fapt pentru care specialistii il considera "inestimbabil".Piatra centrala a inelului este din Botswana, tara avand o semnificatie aparte pentru cei doi, fiind locul in care ei si-au petrecut prima vacanta impreuna.Inelul a fost realizat de Cleave and Company, producatorul de bijuterii oficial al reginei Elisabeta a II-a, iar langa piatra principala sunt amplasate doua diamante care au facut parte din colectia personala a Dianei."E imposibil de stabilit un pret al inelului", a declarat pentru Time Michael Fried, CEO-ul Diamond Pro, companie ce activeaza in comertul cu diamante. "Faptul ca inelul are diamante din colectia regala, pe care printesa Diana le-a purtat, il fac nepretuit", a mai spus el.Kathryn Money, vicepresedintele pentru strategie al companiei de bijuterii Brilliant Earth, estimeaza ca inelul are 6,5 carate in total, iar piatra centrala are 5. Amanda Winters, de la Blue Nile, unul dintre cei mai mari retaileri online de diamante, evalueaza ca un inel de acest tip poate costa intre 35.000 si 350.000 de dolari, in functie de calitatea diamantelor.Expertii au cazut, totusi, de acord ca, indiferent care ar fi calitatea pietrelor, faptul ca ele au fost purtate de printesa Diana face imposibil de stabilit valoarea de piata a inelului.