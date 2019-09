Prima zi de scoala a printesei Charlotte a Marii Britanii (Video)

Princess Charlotte arrives for her first day of school at Thomas's Battersea, joining her older brother Prince George. ✏️📚🏫 pic.twitter.com/8l63WEjzcw - Kensington Palace (@KensingtonRoyal) September 5, 2019

Ea a fost insotita de fratele ei George, 6 ani, de tatal ei, printul William, si tinuta de mana de mama sa, Kate Middleton.Printesa Charlotte incepe scoala in institutia privata din sudul Londrei, Thomas's Battersea School, care este frecventata de printul George din 2017.Amandoi au fost imbracati in uniforma albastra si emblema rosie a scolii. Cursurile aici costa aproape 19.000 de lire sterline, in jur de 21.000 de euro pe an.Charlotte a parut un pic intimidata, ascunzandu-se in spatele mamei si privindu-i nelinistita pe fotografi.Acum doi ani, printul George a inceput scoala insotit doar de printul William. Ducesa de Cambridge, insarcinata atunci cu al treilea copil, nu a putut sa il insoteasca.