De ce nu o tine printul George de mana pe mama lui in fotografii

In urma cu cateva zile, ducesa de Cambridge, printul William si cei doi copii ai lor au pozat pentru o fotografie oficiala ce a fost folosita pe post de felicitare de Craciun.Tabloidele au scris multe articole despre acea imagine, din cauza "abuzului de Photoshop", dar si a faptului ca toti cei patru membri ai familiei regale britanice erau imbracati in albastru, iar anumite voci au considerat ca acest detaliu ar reprezenta un indiciu revelator in privinta sexului celui de-al treilea copil al cuplului princiar, care urmeaza sa se nasca in primavara acestui an, noteaza site-ul melty.fr.In acea imagine, printul George poate fi vazut in timp ce sta in fata tatalui lui si printesa Charlotte in fata mamei sale. Ca de fiecare data, printul George il tine de mana pe tatal lui, iar Kate Middleton o tine de mana pe Charlotte.Se pare ca exista un motiv oficial in spatele acestui detaliu insolit. Potrivit unei experte in stiinte parentale, Jasmine Peters, fotografierea familiei regale britanice intotdeauna in aceasta maniera nu reprezinta o coincidenta.Ar fi vorba pur si simplu despre un mod de a-l pregati pe printul George pentru viitorul rol al sau - cel de rege."Nu este rar sa vezi un tata alaturi de fiul lui, punand bazele rolului si ale responsabilitatilor sale in viata de familie. Se spune adeseori ca este nevoie de un barbat pentru a creste un baiat pentru ca acesta sa devina barbat. Acest aspect ar putea reflecta faptul ca William si Kate respecta traditiile, dar el reflecta si importanta legaturii create intre tata si fiu si intre mama si fiica, ambii copii fiind indragiti foarte mult de cei doi parinti, care sunt responsabili si iubitori", a explicat Jasmine Peters.Faptul ca ducele de Cambridge il tine de mana pe fiul lui reprezinta un veritabil simbol, afirma aceeasi experta in stiinte parentale.Cel de-al treilea copil al printului William si al ducesei de Cambridge se va naste in luna aprilie.