Printul George implineste 5 ani. Isi petrece ziua de nastere in Caraibe (Foto)

In imaginea data publicitatii cu o zi inaintea aniversarii, micul print poate fi vazut afisand un zambet larg si increzator, in timp ce sta cu mainile la spate, avand pe fundal un zid din caramida, informeaza London Evening Standard.George, fratele mai mare al printesei Charlotte (3 ani) si al printului Louis (aproape 3 luni), poarta o camasa alba, cu tiv albastru si pantaloni de culoare inchisa.Ultimele 12 luni au fost unele extrem de pline pentru George, de la terminarea primului sau an scolar pana la prezenta, alaturi de strabunica sa, regina Elisabeta a II-a, in balconul Palatului Buckingham, cu ocazia manifestarilor prilejuite de ziua acesteia de nastere.Conform informatiilor aparute in presa, viitorul rege si-ar petrece ziua de nastere in Caraibe, unde parintii sai, William si Kate, i-ar fi dus pe cei mici intr-o vacanta pe insula exclusivista Mustique.Printul George Alexander Louis de Cambridge s-a nascut in aripa Lindo a spitalului St. Mary's din Londra, la 22 iulie 2013, si si-a facut prima aparitie publica la doar o zi dupa nastere, pe scarile maternitatii, in bratele mamei sale.Stranepotul reginei Elisabeta a II-a, George va fi cel de-al 43-lea monarh in linia succesorala inceputa de William Cuceritorul, daca va domni dupa Printul de Wales, care va fi urmat de William.